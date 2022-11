Life

Σύνταγμα: Η Ρουσλάνα επικεφαλής διαδήλωσης Ουκρανών (βίντεο)

Η ουκρανή τραγουδίστρια τέθηκε επικεφαλής της πορείας και τραγούδησε μαζί με τους διαδηλωτές παραδοσιακά τραγούδια της Ουκρανίας.

(εικόνα αρχείου)



Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στην πλατεία Συντάγματος, όπου Ουκρανοί και αλληλέγγυοι στον αγώνα τους διαδήλωσαν κατά της ρωσικής εισβολής.

Εντύπωση προκάλεσε η παρουσία της γνωστής Ουκρανής τραγουδίστριας Ρουσλάνας, η οποία τέθηκε επικεφαλής της πορείας και τραγούδησε μαζί με τους διαδηλωτές παραδοσιακά τραγούδια της Ουκρανίας.

Οι Ουκρανοί αρχικώς συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και με πορεία -χωρίς να παρεμποδίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων- έφτασαν στην πλατεία Συντάγματος, όπου διαδήλωσαν στα σκαλάκια.

Μαζί τους διαδήλωσαν και οι Ιρανοί που βρίσκονται στην Αθήνα και κάθε Σάββατο πραγματοποιούν συγκέντρωση στο χώρο του Συντάγματος, προκειμένου να ενημερώσουν τον κόσμο για την εν εξελίξει εξέγερση στο Ιράν.Η Ρουσλάνα βρίσκεται στην Αθήνα, καθώς έδωσε μία φιλανθρωπική συναυλία υπέρ της πατρίδας της, στην εκδήλωση με τίτλο «Beauty Saves the World».

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν και για την εκπαίδευση των παιδιών, που έχουν πληγεί από τον πόλεμο και βρίσκονται στην Ελλάδα. Η ίδια είχε πάει στο ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοεμβρίου, και απότισε φόρος τιμής.

πηγή βίντεο: fb/ julia golovan





