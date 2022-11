Αθλητικά

ΑΕΚ - Ιωνικός: “Περίπατος” στη μνήμη του Γέλοβατς

Η ΑΕΚ κέρδισε τον Ιωνικό σε ένα παιχνίδι που η ΚΑΕ τίμησε τη μνήμη του Στέφαν Γέλοβατς.

Το «καυτό» «τρίο» των Φρέιζιερ (22π., 9ασ.), Μίτσελ (21π., 7ρ.) και ΜακΓκριφ (20π., 6ρ.), η ΑΕΚ πέτυχε άνετη νίκη με 92-77 επί του Ιωνικού στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Basket League. Oι «κιτρινόμαυροι» πέρασαν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έστω και για προσωρινά, με 11 βαθμούς και ρεκόρ 5 νίκες - 1 ήττα. Πλέον, η Ένωση επικεντρώνεται στην κρίσιμη αναμέτρηση με τη Βόννη.

Μία ημέρα μετά την ονοματοδοσία του γυμναστηρίου στο κλειστό των Άνω Λιοσίων «Στέβαν Γέλοβατς», ο πατέρας και η αδελφή του αείμνηστου Σέρβου παίκτη της ΑΕΚ παρέλαβαν τφανέλα με το νούμερο 13 και μία ανθοδέσμη, πριν από το τζάμπολ του αγώνα, από τα χέρια του Δημήτρηα Μαυροειδή. Η φανέλα του θα είναι για πάντα στην οροφή του γηπέδου.

Ο Ιωνικός που υποχώρησε σε 1-5 είχε κορυφαίους τους Χόκινς (21π.) και Μαυροκεφαλίδη (19π.).

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 51-36, 72-57, 92-77

Με ηγέτη τον Ακίλ Μίτσελ, η ΑΕΚ ξέφυγε με 16-8 πραγματοποιώντας εξαιρετικό ξεκίνημα. Ο Μίτσελ έφτασε τους 13 πόντους στην 1η περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 26-14, υπέρ της ΑΕΚ, αφού ο Ιωνικός τα περίμενε όλα από τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη. Ο Χόκινς πήρε πάντως τη... σκυτάλη από τον τελευταίο στη 2η περίοδο, με τον Ιωνικό να πλησιάζει στους 7 πόντους (33-26). Η είσοδος του Τιμ Φρέιζιερ και οι επιθετικές λύσεις που πρόσφερε επέτρεψε στην ΑΕΚ να ανακτήσει τον έλεγχο του παιχνιδιού (41-29). Οι Στρέλνιεκς και ΜακΓκριφ ευστόχησαν σε τρίποντα και η ΑΕΚ, πήγε στο +15 (51-36), στ' αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Στην 3η περίοδο, οι «κιτρινόμαυροι» ξέφυγαν ακόμη και με +17 (61-44), αφού ο ΜακΓκριφ είχε ζεσταθεί και ο Ιωνικός αδυνατούσε να τον σταματήσει. Το +15 (72-57) στο 30ο λεπτό μετετράπη μεν σε +10 (75-65), αλλά η ομάδα της Νίκαιας δεν κατάφερε να απειλήσει στη συνέχεια τους γηπεδούχους, για το τελικό 92-77.

AEK (Ηλίας Καντζούρης): Φρέιζιερ 22 (4), Πετρόπουλος, ΜακΓκριφ 20 (2), Ουίλιαμς 5 (1), Μίτσελ 21 (1), Κόνιαρης 3 (1), Ξανθόπουλος 2, Φλιώνης, Περσίδης 4, Μάντσεν 10, Παπαδάκης 2, Στρέλνιεκς 3 (1)

ΙΩΝΙΚΟΣ (Kώστας Μέξας): Σίμονς 6 (1), Χάμιλτον 6 (2), Μαυροκεφαλίδης 19 (1), Λέισι 3 (1), Παρκς 9, Μπέμπις, Αρσενόπουλος 3 (1), Μάντζαρης 10 (2), Χόκινς 21 (1)

