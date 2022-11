Κοινωνία

ΕΕΣ: Ημερίδα για την Προστασία Παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα.



Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της κακοποίησης των παιδιών (19/11), υλοποιεί Ημερίδα με θέμα: «Προστασία Παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση». Η επιστημονική εκδήλωση, την οποία διοργανώνει η Υπηρεσία Συντονισμού Προστασίας, Φύλου και Ένταξης του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, θα πραγματοποιηθεί υβριδικά σε αίθουσα του Ζαππείου Μεγάρου και με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση σε ζωντανό χρόνο (live streaming), στις 30 Νοεμβρίου 2022, από τις 12:00 έως τις 13:50’.

Ο ΕΕΣ, ως φορέας προστασίας των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, διοργανώνει την εν λόγω Ημερίδα, με στόχο:

• να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών

• να συνεισφέρει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου

• να αναδείξει την Πολιτική και τον μηχανισμό που έχει αναπτύξει για την Προστασία του παιδιού, όπως αυτός εφαρμόζεται στις Υπηρεσίες και τις δράσεις του.

Στην ως άνω Ημερίδα εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας θα απευθύνουν χαιρετισμό, ενώ εισηγητές θα είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες με κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στους τομείς της πρόληψης και διαχείρισης περιπτώσεων παιδικής κακοποίησης και εν γένει της παιδικής προστασίας.

Η θεματολογία των εισηγήσεων θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, ενότητες όπως:

Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση

Παρουσίαση από παιδίατρο της μεθοδολογίας που ακολουθείται για τη διαχείριση των περιστατικών παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο Νοσοκομείο Παίδων

Παρουσίαση της ψυχολογικής προσέγγισης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Παρουσίαση της Πολιτικής και του Μηχανισμού του ΕΕΣ για την Παιδική Προστασία

Η εν λόγω Ημερίδα απευθύνεται σε εθελοντές και επαγγελματίες που απασχολούνται σε προγράμματα και δράσεις του ΕΕΣ, καθώς και σε Οργανισμούς και Φορείς για την Προστασία των ευάλωτων ομάδων. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσει τις εργασίες της το ευρύτερο κοινό, μέσω σχετικής ενημέρωσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΕΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση η οποία σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού.

Η συμμετοχή του κοινού θα είναι δωρεάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός μηχανής που τράκαρε με αυτοκίνητο

Τροχαίο - Χανιά: αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι για εκτέλεση έργων (εικόνες)

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες και για τον πατέρα Αντώνιο