Ολυμπιακός: Επίδειξη δύναμης στον Κολοσσό

Με πάνω από 30 πόντους διαφορά η νίκη του Ολυμπιακού έναντι στον Κολοσσό Ρόδου.

Επίδειξη δύναμης έκανε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, στο ΣΕΦ, επικρατώντας με 99-64, για την 6η αγωνιστική της Basket League. Μετά τη νίκη επί της Μπάγερν στο Μόναχο και το αήττητο εκτός έδρας στη Euroleague, η ομάδα του Πειραιά παρέμεινε αήττητη και μόνο πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα στο ελληνικό πρωτάθλημα με 6-0. Ο Άλεκ Πίτερς ήταν ο κορυφαίος από πλευράς «ερυθρόλευκων», με 21 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο ΜακΚίσικ είχε συγκομιδή 14 πόντους, 5 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Από 12 πόντους σημείωσαν οι Κώστας Παπανικολάου και Μουσταφά Φαλ, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ δεν χρειάστηκε να... πατήσει γκάζι μένοντας στους 8 πόντους. Μόνο εννέα λεπτά... πάτησε στο παρκέ ο Κώστας Σλούκας για να ξεκουραστεί, ενώ στο μηδέν όπως και ο Σλούκας έμεινε ο Ουόκαπ σε 16 λεπτά συμμετοχής. Ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague, με ματς στο Τελ Αβίβ κόντρα στη Μακάμπι την Τρίτη (22/11) και εν συνεχεία με την Άλμπα Βερολίνου στο ΣΕΦ την Πέμπτη (24/11) για τον Ολυμπιακό. Oι Ροδίτες που υποχώρησαν στο 2-4 είδαν τον Τι Τζέι Σταρκς να σημειώνει 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 51-25, 74-43, 99-64

Για ένα δεκάλεπτο άντεξε ο Κολοσσός απέναντι στον ανώτερο σε όλα τα επίπεδα Ολυμπιακό. Μετά το 12-9, οι παίκτες των γηπεδούχων τροφοδοτούσαν στη ρακέτα τον Γάλλο διεθνή σέντερ Μουσταφά Φαλ για το +7 (16-9) του Ολυμπιακού. Όμως, οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου παίρνοντας επιθετικά ριμπάουντ έμεναν κοντά στο σκορ (23-16 στο 10ο λεπτό). Στη 2η περίοδο, πάντως οι Πίτερς και Μπόλομποϊ ανέλαβαν δράση για το 27-16 αρχικά και το +17 στο 14ο λεπτό (35-18) υπέρ της ομάδας του Πειραιά. Η πιεστική άμυνα των παικτών του Μπαρτζώκα μαζί με τις λύσεις από ΜακΚίσικ, Λαρεντζάκη και Μπλακ στο σκοράρισμα είχαν ως αποτέλεσμα το +26 (51-25) για τον Ολυμπιακό στο ημίχρονο.

«Μονόλογος» του Ολυμπιακού ήταν ολόκληρο το β΄ μέρος. Ο Φαλ έκανε πάρτι και στα δύο μισά του γηπέδου, για να ξεφύγουν οι «ερυθρόλευκοι» με +31 (58-27), στο 23ο λεπτό. Ο Σταρκς προσπαθούσε να... κρατήσει τον Κολοσσό, αλλά ήταν πολύ μόνος. Οι Παπανικολάου και Πίτερς ανέβασαν τη διαφορά και στους +35 (71-36) για το 74-43 στο τέλος της 3ης περιόδου. Στην 4η περίοδο, ο Ολυμπιακός... χαμήλωσε ταχύτητα, ο Κολοσσός μείωσε... κάπως τη διαφορά (78-54), στο 33ο λεπτό, αλλά Βεζένκοφ και Μπλακ με προσωπικούς πόντους έκαναν το +32 (88-56), στο 36ο λεπτό. Όταν η κόρνα της γραμματείας ήχησε ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειχνε 99-64.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Λούντζης 5, Φαλ 12 (3), Βεζένκοφ 8 (2), Παπανικολάου 12 (3), Λαρεντζάκης 6 (1), Παππάς 5 (1), Σλούκας, Μπολομπόι 7, Πίτερς 21 (3), Μπλακ 9, ΜακΚίσικ 14 (2)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Σταρκς 21 (2), Χρυσικόπουλος 4, Όζμπορν 7 (1), Χατζηδάκης 6, Κατσίβελης 5 (1), Μορέιρα 10, Μπίλλης 2, Κόφεϊ 2, Ιορδάνου 2, Τιγκ 5 (1).

