“Κιβωτός του Κόσμου”: Τέσσερα πρόσωπα στο μικροσκόπιο των αρχών

Ποια είναι αυτά τα τέσσερα πρόσωπα που έχουν μπει στο κάδρο των ερευνών. Τρεις υποθέσεις ασέλγειας και τέσσερις καταγγελίες ξυλοδαρμού ερευνά η Εισαγγελία Ανηλίκων



Στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν τέσσερα πρόσωπα από την «Κιβωτό του Κόσμου». Πρόκειται για ένα στέλεχος και τρεις υπαλλήλους, άντρες που ζούσαν από παιδιά στην Κιβωτό και με την πάροδο του χρόνου έγιναν εργαζόμενοι.

Σε τέσσερα πρόσωπα από την Κιβωτό του Κόσμου εστιάζει η έρευνα μετά τις καταγγελίες για κακοποιήσεις ανηλίκων σε δομές της σε Αθήνα και Περιφέρεια. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρώτο είναι στέλεχος της ΜΚΟ σε βάρος του οποίου υπάρχουν δύο καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση νεαρών που φιλοξενούνταν στη δομή. Το στέλεχος αυτό ταξίδευε σε όλες τις δομές της Κιβωτού στην Ελλάδα, στο μικροσκόπιο θα μπουν επισκέψεις του σε τουλάχιστον δύο δομές εκτός Αθηνών.

Τα άλλα τρία πρόσωπα που μπαίνουν στο μικροσκόπιο είναι εργαζόμενοι στην «Κιβωτό». Πρόκειται για τρεις άντρες που ζούσαν από παιδιά στην «Κιβωτό» και με την πάροδο του χρόνου έγιναν εργαζόμενοι.

Αυτά τα τρία πρόσωπα δεν ελέγχονται για σεξουαλική κακοποίηση, αλλά για κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος παιδιών. Και οι τρεις ανήκουν στο στενό περιβάλλον του πρώτου στελέχους της «Κιβωτού του Κόσμου» που ελέγχεται για σεξουαλική κακοποίηση.

δύο είναι οι καταθέσεις - κλειδιά στην υπόθεση. Η πρώτη είναι ενός ενήλικα σήμερα, ο οποίος καταγγέλλει στην κατάθεσή του μία κακοποιητική συμπεριφορά από στέλεχος της «Κιβωτού». Η δεύτερη από ένα ανήλικο αγόρι, το οποίο φέρεται να περιγράφει ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης άλλου παιδιού.

«Όταν αντιδρούσα και δεν δεχόμουν τις εντολές του, με έστελνε να κάνω δουλειές και πράγματα υποτιμητικά. Όσο περνούσαν οι μήνες έβρισκε ολοένα και περισσότερο χρόνο να περνάει μαζί μου. Εμένα στο δωμάτιο του, μου επέβαλλε να μένω αξύριστος και ακούρευτος. με υποχρέωνε να του βάζω και να του βγάζω τα παπούτσια και τις κάλτσες, να τον υπηρετώ», αναφέρει στην καταγγελία του ο 19χρονος σήμερα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» το αγόρι καταγγέλλει σεξουαλική παρενόχληση από τον ίδιο τον ιδρυτή της Οργάνωσης.

«Αυτό που δεν μου άρεσε όμως, αφού πήγα στην Καλαμάτα, ήταν ότι όσο τον πλησίαζα και δενόμουν μαζί του, είχα αρχίσει στην ουσία να τον υπηρετώ, δηλαδή του έβαζα και του έβγαζα τα παπούτσια και του έβαζα της κάλτσες. Αυτά ήταν τα πρώτα περίεργα πράγματα. Eπίσης στην Καλαμάτα από το καλοκαίρι μέχρι και τον Νοέμβριο που κάναμε μπάνιο στη θάλασσα, στα παιχνίδια που κάναμε στο νερό, καθώς έκανε πως με έπνιγε, άρχιζε να βάζει το χέρι του μέσα στο μαγιό μου. Στην αρχή προσπάθησα να τον δικαιολογήσω με την αγάπη που του είχα και δεν έλεγα τίποτα», φέρεται να αναφέρει ο 19χρονος, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες στον Συνήγορο του Πολίτη. Όταν συγκεντρώθηκαν στοιχεία για διάφορα περιστατικά ενημερώθηκε αμέσως η Δικαιοσύνη με τη διερεύνηση ωστόσο να συνεχίζεται.

«O Συνήγορος έκανε ό,τι χρειαζόταν, έχει επιληφθεί η Δικαιοσύνη. Δεν κάνει κανένα σχόλιο», αναφέρεται σχετικά.

Ο πατέρας Αντώνιος, σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στην ΕΡΤ και έχοντας δίπλα του την πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή δηλώνει αγανακτισμένος μετά τις αποκαλύψεις των τελευταίων ωρών.

«Πραγματικά είμαστε λυπημένοι και στενοχωρημένοι για όλο αυτό το μεγάλο κύμα καταγγελιών. Έχουμε κάνει την έρευνά μας και σας πληροφορώ ότι όλα όσα καταγγέλλονται είναι ανυπόστατα ψεύδη, είμαι θυμωμένος και αγανακτισμένος μπορώ να πω», είπε ο πατέρας Αντώνιος.

Η πρεσβυτέρα που είναι πρόεδρος στην «Κιβωτό» υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες μπορεί να έχουν υποκινηθεί.

«Δεν είναι δεκτό, είναι απαράδεκτο αυτό που λέγεται και όσα όλα λέγονται συκοφαντικά και όσα όλα έχουν βγάλει όλα τα κανάλια, εγώ θεωρώ ότι είναι ανυπόστατα και πήραν αφορμή από ένα δημοσίευμα, δηλαδή δεν ξέρω βάλλεται ένας ολόκληρος οργανισμός επειδή κάποιο παιδί είχε την κακία και δεν ξέρω τι άλλο να καταγγείλει αυτά τα πράγματα», δήλωσε η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή.

Όπως λένε δεν γνώριζαν κάτι για τις καταγγελίες τις οποίες πληροφορήθηκαν την Πέμπτη από τα Μέσα Ενημέρωσης.

«Χωρίς εμείς να γνωρίζουμε κάτι, δηλαδή φανταστείτε ότι εμείς αυτή την καταγγελία τη μάθαμε ξαφνικά χθες το μεσημέρι από τα κανάλια και αυτό μας έχει θορυβήσει πάρα πολύ», σημείωσε η πρεσβυτέρα, ενώ ο πατέρας Αντώνιος από την πλευρά του είπε πως, «δεν γνωρίζουμε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα, αυτό που γνωρίζω πάρα πολύ καλά είναι ότι ξαφνικά ένα έργο 25 χρόνια, μιλάει ο καθένας λες και είναι γεγονός όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν».

Ο φάκελος από χθες το πρωί βρίσκεται στο γραφείο του εισαγγελέα ο οποίος θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.

