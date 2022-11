Παράξενα

Κρήτη: Πρόβατα έφαγαν γρασίδι γηπέδου (βίντεο)

Ένας πρώτης τάξεως μεζές έγινε το γρασίδι του γηπέδου για ένα κοπάδι πρόβατα.

Με νίκη των αμνών έληξε ο …αγώνας που διεξήχθη στην ορεινή Κρήτη σε ένα γήπεδο σκέτη απόλαυση για τα πρόβατα που πάτησαν – και έφαγαν – το γρασίδι του.

Το εμφανώς εγκαταλελειμμένο και αποψιλωμένο από τα αμνοερίφια γήπεδο, έχει μετατραπεί σε ένα πρώτης τάξεως μεζεδοπωλείο για τα συμπαθή τετράποδα που απολαμβάνουν το γρασίδι που απέμεινε αδιαφορώντας ότι τρώνε τον χλοοτάπητα μιας αθλητικής εγκατάστασης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο cretapost o δημιουργός του βίντεο και εικονολήπτης, Νίκος Σαράντος, «το γήπεδο βρίσκεται στα ορεινά του Φόδελε», περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο.

