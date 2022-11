Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: 15χρονη το “έσκασε” από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανήλικη κοπέλα ξέφυγε από την επίβλεψη της αποκλειστικής και έφυγε από το νοσοκομείο. Αναζητείται από τις Αρχές.

Tο έσκασε από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας το απόγευμα του Σαββάτου μια 15χρονη κοπέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 15χρονη δεν νοσηλευόταν, αλλά φιλοξενήθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής ελλείψει δομών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ανήλικη κοπέλα ξέφυγε από την επίβλεψη της αποκλειστικής και έφυγε από το νοσοκομείο.

Στις αρχές έχει σημάνει συναγερμός για τον εντοπισμό της.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Φόβοι για μπλακάουτ - Καλούν τους πολίτες να μαζέψουν προμήθειες

Νέα Υόρκη: Φονική χιονοθύελλα “πάγωσε” τα πάντα (εικόνες)

Μετρικό Σύστημα: Ronna, quetta, ronto και quecto “μπήκαν στην ζωή μας”