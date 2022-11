Κόσμος

Twitter: Επιστροφή Τραμπ με τις “ευλογίες” του Μασκ

Με απόφαση του νέου ιδιοκτήτη της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, ήρθη η αναστολή του λογαριασμού του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ.

Ο λογαριασμός του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter είναι εκ νέου προσπελάσιμος από το βράδυ του Σαββάτου.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από την απόφαση του Έλον Μασκ να αρθεί η αναστολή της λειτουργίας του λογαριασμού.

Το "πάγωμα" του λογαριασμού του Ντόναλντ Τραμπ αποφασίστηκε μετά απο την αιματηρή επίθεση οπαδών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο, την 6η Ιανουαρίου 2021.

Ο νέος ιδιοκτήτης του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, που δηλώνει υπερασπιστής της ελευθερίας της έκφρασης, ζήτησε από τους χρήστες του Twitter να τοποθετηθούν σε «δημοσκόπηση» που οργάνωσε στην πλατφόρμα.

Η πλειοψηφία ψήφισε «ναι» στην επιστροφή του μεγιστάνα των ακινήτων στο Twitter.





