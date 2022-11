Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες και για τον πατέρα Αντώνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν οι καταγγελίες που βλέπουν το φως τις δημοσιότητας. Τι απαντά η "Κιβωτός του Κόσμου". Στον εισαγγελέα ο φάκελος της υπόθεσης.



Σειρά καταγγελιών εξετάζουν πλέον οι αρχές για την «Κιβωτό του Κόσμου». Σύμφωνα με πληροφορίες δύο είναι οι καταθέσεις - κλειδιά στην υπόθεση. Η πρώτη είναι ενός ενήλικα σήμερα, ο οποίος καταγγέλλει στην κατάθεσή του μία κακοποιητική συμπεριφορά από στέλεχος της Κιβωτού. Η δεύτερη από ένα ανήλικο αγόρι, το οποίο φέρεται να περιγράφει ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης άλλου παιδιού.

«Όταν αντιδρούσα και δεν δεχόμουν τις εντολές του, με έστελνε να κάνω δουλειές και πράγματα υποτιμητικά. Όσο περνούσαν οι μήνες έβρισκε ολοένα και περισσότερο χρόνο να περνάει μαζί μου. Εμένα στο δωμάτιο του, μου επέβαλλε να μένω αξύριστος και ακούρευτος. με υποχρέωνε να του βάζω και να του βγάζω τα παπούτσια και τις κάλτσες, να τον υπηρετώ», αναφέρει ο ένας καταγγέλλων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Πρώτο θέμα σεξουαλική παρενόχληση από τον ίδιο τον ιδρυτή της Κιβωτού Πατέρα Αντώνιο φέρεται να καταγγέλλει το 19χρονο σήμερα αγόρι.

«Αυτό που δεν μου άρεσε όμως, αφού πήγα στην Καλαμάτα, ήταν ότι όσο τον πλησίαζα και δενόμουν μαζί του, είχα αρχίσει στην ουσία να τον υπηρετώ, δηλαδή του έβαζα και του έβγαζα τα παπούτσια και του έβαζα της κάλτσες. Αυτά ήταν τα πρώτα περίεργα πράγματα. Επίσης στην Καλαμάτα από το καλοκαίρι μέχρι και τον Νοέμβριο που κάναμε μπάνιο στη θάλασσα, στα παιχνίδια που κάναμε στο νερό, καθώς έκανε πως με έπνιγε, άρχιζε να βάζει το χέρι του μέσα στο μαγιό μου. Στην αρχή προσπάθησα να τον δικαιολογήσω με την αγάπη που του είχα και δεν έλεγα τίποτα», περιγράφει ο νεαρός.

«Κιβωτός του Κόσμου»: Ψευδείς και ανυπόστατες κατηγορίες

Η «Κιβωτός του Κόσμου» με ανάρτηση στο Facebook κάνει λόγο για ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς, ενώ αναφέρει ότι θα προχωρήσει σε μηνύσεις.

«Θέλουμε να δηλώσουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και φιλοξενούνται σε Κυριακάτικη εφημερίδα είναι παντελώς ψευδείς και συκοφαντικές.

Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι σχετικές καταγγελίες να διακινούνται με οργανωμένο τρόπο άρχισε και η εσωτερική αναζήτηση για τη διερεύνηση των συγκεκριμένων (ανύπαρκτων) περιστατικών από την οποία δεν προέκυψε κανένα σχετικό στοιχείο αλλά αντιθέτως αποδείχθηκε ότι είναι εντελώς ψευδείς και αβάσιμες. Τα στοιχεία αυτά είναι στη διάθεση των αρχών, οι οποίες δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί μας.

Έχουμε όμως απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητούμε την ταχύτερη δυνατή διερεύνηση και διαλεύκανση της σκοτεινής αυτής υπόθεσης προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια και το σενάριο ψευδούς και να αρθεί η θλιβερή αυτή σκιά πάνω από τον οργανισμό μας και τους χιλιάδες ανθρώπους και υποστηρικτές του που ανιδιοτελώς δίνουν και την ψυχή τους για την ευόδωση των στόχων του.

Για την Κιβωτό, το θέμα δεν είναι νομικό αλλά πρωτίστως ηθικό. Παρά ταύτα οφείλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, τον οργανισμό, τους εθελοντές και τους εργαζόμενους, γι’ αυτό και θα ακολουθήσει άμεσα μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και ψεύδη καταμήνυση».

Στον εισαγγελέα ο φάκελος της υπόθεσης

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες στον Συνήγορο του Πολίτη. Όταν συγκεντρώθηκαν στοιχεία για διάφορα περιστατικά ενημερώθηκε αμέσως η Δικαιοσύνη με τη διερεύνηση ωστόσο να συνεχίζεται.

Ο πατέρας Αντώνιος έχοντας δίπλα του την πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή δηλώνει αγανακτισμένος μετά τις αποκαλύψεις των τελευταίων ωρών. Από την πλευρά της, η πρεσβυτέρα που είναι Πρόεδρος στην Κιβωτό υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες μπορεί να έχουν υποκινηθεί. Όπως λένε δεν γνώριζαν κάτι για τις καταγγελίες τις οποίες πληροφορήθηκαν την Πέμπτη από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο φάκελος της υπόθεσης πλέον βρίσκεται στο γραφείο του εισαγγελέα ο οποία θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για τις διαρροές, που έγιναν προς τον τύπο, για την υπόθεση της Κιβωτού.

Μιλώντας στην ΕΡΤ η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Δόμνα Μιχαηλίδου είπε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να γνωρίζει τι συμβαίνει στις δομές αλλά τόνισε πως η κυβέρνηση θα κάνει όσες παρεμβάσεις χρειάζεται για την προστασία των παιδιών. Είπε ακόμα ότι τα τελευταία 3 χρόνια το 40% των παιδιών από τα ιδρύματα έχουν πάει σε ανάδοχες οικογένειες.

Στην υπόθεση αναφέρθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος και σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΙ τόνισε ότι «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου» και σημείωσε ότι όποιοι κι αν είναι οι δράστες θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. «Πρόκειται για άλλη μια βαριά υπόθεση, ύστερα από τις αλλεπάλληλες που έχουμε βιώσει τον τελευταίο καιρό», ανέφερε.

ΠΑΣΟΚ:Το σύγχρονο κοινωνικό κράτος επιβάλλει τον απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Σε δήλωση των Γιώργου Μουλκιιώτη και Έφης Μπέκου, υπευθυνου ΚΤΕ Εργασιας και Κοινωνικων Υποθεσεων και Γραμματεα Τομεα Προνοιας αντιστοίχως, του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, αναφέρονται τα εξής:

«Οι νέες καταγγελίες κακοποίησης εντός δομών προστασίας παιδιών κλειστού τύπου, που αθροίζονται στα υπόλοιπα περιστατικά ανά την επικράτεια, επιβάλλουν την λήψη άμεσων πολιτικών πρωτοβουλιών σε τρία επίπεδα: Άμεση διαλεύκανση των καταγγελιών, με την ευθύνη και αρμοδιότητα των θεσμικά υπεύθυνων ανακριτικών, εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, που οφείλουν να λειτουργήσουν απερίσπαστα και με ταυτόχρονη διασφάλιση, από δευτερογενή κακοποίηση, των εμπλεκομένων παιδιών. Άμεση παρέμβαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου στην κατεύθυνση της υπεύθυνης ενημέρωσης και της κάλυψης τέτοιων ευαίσθητων για τα θύματα γεγονότων με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Επαναδιατύπωση και υλοποίηση σύγχρονων πολιτικών για την παιδική προστασία, σύμφωνα και με τη διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Πολιτικών φροντίδας, με υποστήριξη και έγκαιρη αντιμετώπιση πολλαπλών προβλημάτων των οικογενειών σε κρίση, την κατά το μέγιστο βαθμό αποφυγή του ιδρυματισμού, την ανάληψη επιτέλους της κύριας ευθύνης από την Πολιτεία (νομοθετική, εκτελεστική, επιτελική, και αυτοδιοίκητη). Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για την πλήρη υποκατάσταση της παιδικής φροντίδας, από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, να δώσει επιτέλους τη θέση της σε νέα εθνική στρατηγική, όπου κράτος, αυτοδιοίκηση και κοινωνία των πολιτών (συμπεριλαμβανόμενων των ευγενών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων) να τελούν σε θεσμική υποχρέωση κανόνων και σε επιμερισμό των ευθυνών.

Το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, που έχει στον πυρήνα της σοσιαλδημοκρατικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας του την κοινωνική πολιτική, βρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης υπενθυμίζοντας ότι ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος επιβάλλει τον απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προστασία της ευαίσθητης παιδικής ηλικίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε αστυνομικό της Ομάδας Ζ (εικόνες)

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Βομβαρδισμοί στο Κομπάνι, ως αντίποινα (εικόνες)

Μουντιάλ 2022: Ο Μπενζεμά χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο