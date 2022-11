Ιώσεις: Αυξημένα κρούσματα και νοσηλείες - “Δίκοπο μαχαίρι” η χρήση μάσκας

Υγεία - Περιβάλλον

Διχογνωμία των ειδικών για την επιστροφή της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας. Για γεμάτες κλινικές και κράμα ιώσεων που “απειλεί” μικρούς και μεγάλους κάνουν λόγο γιατροί, μιλώντας στην εκπομπή “Στούντιο με Θέα”.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» για τις ιώσεις και την έξαρση κρουσμάτων, κυρίως στα παιδιά, μίλησαν το πρωί της Κυριακής ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης και ο Καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Ο κ. Μαζάνης είπε πως ήδη από τον Αύγουστο παρατηρείται έξαρση στα κρούσματα γρίπης και υπάρχει σταδιακή αύξηση στα κρούσματα σε παιδιά από διάφορες λοιμώξεις τις προηγούμενες εβδομάδες.

Επεσήμανε πως «έχουμε πάρα πολλές ιώσεις, όπου τα συμπτώματα μοιάζουν μεταξύ τους» και πως υπάρχει «ένα μείγμα ιώσεων που έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση».

Τόνισε πως σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά υποφέρουν και από τον επίμονο βήχα, που κρατάει πολλές ημέρες, ενώ θέλοντας να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση στα θεραπευτήρια, λόγω αυτού του κράματος των ιώσεων, όπως η γρίπη, ο κορονοϊός και ο πνευμονιόκοκκος, ανέφερε ότι «τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, με δυσκολία βρίσκουμε κρεβάτι για νοσηλεία».

Ο κ. Μαζάνης υπογράμμισε πως λόγω και της πανδημίας, έχουν παραληφθεί ορισμένες αναμνηστικές δόσεις εμβολίων σε παιδιά, που επιτείνουν το πρόβλημα που παρατηρείται, λέγοντας πως μέχρι τον Φεβρουάριο θα υπάρχει έξαρση στις ιώσεις του αναπνευστικού.

«Ας επαναφέρουμε τις μάσκες στους κλειστούς χώρους» πρότεινε ο κ. Μαζάνης, λέγοντας πως το μέτρο θα περιορίσει την μετάδοση των ιώσεων.

Από την πλευρά του, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, είπε πως δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση στις νοσηλείες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας λόγω των ιώσεων.

Τόνισε πως οι πολίτες θα πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν έναντι των ιώσεων και να θωρακιστούν, τονίζοντας μάλιστα πως για τον κορονοϊό θα πρέπει να υπάρξει και διαφημιστική καμπάνια κυρίως για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και παραμένουν ανεμβολίαστοι.

Ο κ. Βασιλακόπουλος πάντως δεν τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς της χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους, λέγοντας πως αυτό θα λειτουργήσει ως «δίκοπο μαχαίρι».

