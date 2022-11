Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι ικανές να αντιμετωπίσουν κάθε απειλή

Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας στην ημερήσια διαταγή του, με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.



Τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε η Ελλάδα να συνεχίζει να αποτελεί τον πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου εξαίρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος στην ημερήσια διαταγή του, με την ευκαιρία του αυριανού εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Είστε η δύναμη αποτροπής, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που έχουν διαμορφωθεί εύθραυστες ισορροπίες στον εγγύς ζωτικό γεωπολιτικό χώρο της Ελλάδας, έχοντας αναλάβει την ύψιστη αποστολή της διαφύλαξης των αξιών της δημοκρατίας και της ελευθερίας και της εξασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησία της πατρίδας μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα καθιστά σαφές ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας είναι ισχυρές, αξιόμαχες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές, ικανές να αντιμετωπίσουν κάθε απειλή».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος παρατηρεί ότι «σε μια περίοδο που κλιμακώνονται οι προκλήσεις ασφαλείας από την αναθεωρητική συμπεριφορά κρατών στο εγγύς αλλά και στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, οφείλουμε να επαγρυπνούμε και να διατηρούμε σε υψηλό επίπεδο το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων για την ασφάλεια της χώρας μας».

Στο πλαίσιο αυτό «κυβέρνηση και υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έθεσαν ως στρατηγικό στόχο τη θωράκιση της πατρίδας μας, η οποία συντελείται μέσω παρεμβάσεων σε τρεις κατευθύνσεις, στο ανθρώπινο δυναμικό, στα οπλικά συστήματα και στην αμυντική διπλωματία».

Απευθυνόμενος προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, διαβεβαιώνει ότι «κεντρική συνιστώσα της πολιτικής μας αποτελεί η ανάληψη δράσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας, τόσο της δική σας όσο και των οικογενειών σας, με σκοπό να μπορείτε να επιτελείτε απερίσπαστα, αποτελεσματικά και στο ακέραιο την αποστολή σας. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε την περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων σας, καθώς εσείς αποτελείτε τον κυριότερο πολλαπλασιαστή της εθνικής ισχύος, εργαζόμενοι μεθοδικά στον τομέα της αναβάθμισης τόσο της στρατιωτικής όσο και της ακαδημαϊκής εκπαίδευσής σας».

Επίσης αναφέρεται στην εν εξελίξει διαδικασία υλοποίησης του σχεδιασμού για κάλυψη των αμυντικών αναγκών της χώρας με την προμήθεια νέων, σύγχρονων οπλικών συστημάτων και με παράλληλη αναβάθμιση των υφιστάμενων και για τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, που προσδίδουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των σύγχρονων απειλών και προκλήσεων, ενώ επισημαίνει ότι «εργαζόμαστε μεθοδικά ασκώντας ενεργή αμυντική διπλωματία, εμβαθύνοντας την αμυντική μας σχέση τόσο με παραδοσιακούς συμμάχους όπως η Κύπρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Γαλλία, όσο και με άλλα κράτη όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

«Ο ελληνικός λαός είναι υπερήφανος για εσάς, σας τιμά και σας ευχαριστεί γιατί εκπληρώνοντας την αποστολή σας, δίνετε δύναμη να ανταπεξέλθουμε όλοι στις προκλήσεις των καιρών, καθιστώντας τις Ένοπλες Δυνάμεις ως τον πλέον αδιάρρηκτο πυλώνα εθνικής Ισχύος. Παράλληλα, με τις καθημερινές δράσεις κοινωνικής προσφοράς σε τομείς όπως, η υγεία, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η έρευνα και η διάσωση, η κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας, απολαμβάνετε διαχρονικά την εμπιστοσύνη και την αγάπη του ελληνικού λαού. Με τη σκέψη όλων μας στο διαρκώς απαιτητικό έργο σας, σας συγχαίρω για την άριστη εκτέλεση της αποστολή σας και σας καλώ να παραμείνετε προσηλωμένοι στο καθήκον σας με τον ίδιο ζήλο και επαγγελματισμό, ιδιαίτερα την κρίσιμη αυτή περίοδο για την Πατρίδα μας», καταλήγει στην ημερήσια διαταγή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

