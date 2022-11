Οικονομία

Σταϊκούρας: Ιστορικός ο νέος προϋπολογισμός

Στην Βουλή κατατίθεται την Δευτέρα ο νέος προϋπολογισμός. Τι λέει ο υπουργός Οικονομικών για την ελληνική οικονομία.



«Ιστορικό» χαρακτηρίζει, σε αποκλειστική δήλωσή του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τον προϋπολογισμό του 2023 που κατατίθεται το μεσημέρι της Δευτέρας στη Βουλή, καθώς όπως επισημαίνει «είναι ο πρώτος τα τελευταία 12 έτη που καταρτίζεται εκτός πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης ή ενισχυμένης εποπτείας, επισφραγίζοντας- με αυτόν τον τρόπο- την επιστροφή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα». Παράλληλα, ο νέος προϋπολογισμός θα σηματοδοτεί την επιστροφή της οικονομίας σε πρωτογενή πλεονάσματα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, είναι «ένας προϋπολογισμός ο οποίος αναδεικνύει τις αντοχές και την αυξημένη ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η ελληνική οικονομία κατά τη διάρκεια διαδοχικών κρίσεων, καταγράφει τη σταθερή, ισχυρή και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία της, καθώς και τη σημαντική- άνω των 5 μονάδων, σε σχέση με το 2019- υποχώρηση της ανεργίας, ενώ αποτυπώνει τις μεγάλες δυνατότητες και τις θετικές προοπτικές της χώρας».

Όπως επισημαίνει ο κ. Σταϊκούρας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, πρόκειται για «στοιχεία που επιβεβαιώνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού προβλέπει ότι το 2022 η Ελλάδα θα παρουσιάσει ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και τον τρίτο υψηλότερο στην ευρωζώνη και τριπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2023». Και προσθέτει: «φυσικά, δεν παραβλέπουμε ότι το διεθνές περιβάλλον παραμένει ασταθές, γεμάτο υψηλές αβεβαιότητες, ανοδικούς κινδύνους, νέες απειλές και μεγάλη μεταβλητότητα, επηρεάζοντας και τη χώρα μας».

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί εφέτος με ποσοστό κοντά στο 5,5% (έναντι 5,3% της πρόβλεψης στο προσχέδιο), ενώ το επόμενο έτος το ποσοστό, λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων, θα είναι λίγο χαμηλότερο σε σχέση με το 2,1% του προσχεδίου. Παράλληλα, εφέτος αναμένεται να καταγραφεί πρωτογενές έλλειμμα κοντά στο 1,7% του ΑΕΠ (όπως αναφέρεται και στο προσχέδιο), ενώ το 2023 θα υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα στην περιοχή του 0,7% του ΑΕΠ. "Αγκάθι" θα αποτελέσει ο πληθωρισμός, ο οποίος θα κινηθεί εφέτος στην περιοχή του 10%, για να υποχωρήσει το επόμενο έτος.

Ιδιαίτερα σημαντικό, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών, είναι το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος μειώθηκε πέρυσι κατά 13 μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ εφέτος θα υποχωρήσει κατά επιπλέον 25 μονάδες του ΑΕΠ και το 2023 ακόμη 10 μονάδες του ΑΕΠ. Ήτοι, σε μια τριετία το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κατά περίπου 50 μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ, δίδοντας "ισχυρό σήμα" στις αγορές και τους οίκους αξιολόγησης.

«Γι' αυτό», δηλώνει ο κ. Σταϊκούρας, «βασική επιδίωξή μας, όπως αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό, είναι να διατηρήσουμε, αφενός, την αναπτυξιακή πορεία της πατρίδας μας, συνεχίζοντας όμως παράλληλα να στηρίζουμε την κοινωνία, με μέτρα που εντάσσονται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας, διασφαλίζοντας έτσι τη δημοσιονομική σταθερότητα».

Και στην αποκλειστική δήλωσή του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο υπουργός Οικονομικών καταλήγει λέγοντας: «στόχος μας να "χτίσουμε" πάνω σε αυτά που με κόπο πετύχαμε, για να ισχυροποιήσουμε περαιτέρω την οικονομία μας και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και τις προοπτικές του κάθε πολίτη. Είναι ευθύνη -όλων μας- απέναντι στο σήμερα και το αύριο της χώρας μας, απέναντι στις θυσίες των πολιτών και τις προοπτικές της νέας γενιάς. Με υπευθυνότητα, σύνεση και σκληρή δουλειά θα τα καταφέρουμε».

