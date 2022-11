Οικονομία

Υδρογονάνθρακες: Τα οφέλη από την εκμετάλλευσή τους στην Ελλάδα

Τι δείχνουν οι εκτιμήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



Πολλαπλά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη μπορεί να αποδώσει η εκμετάλλευση των εγχώριων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, με την προϋπόθεση φυσικά ότι αυτά θα εντοπισθούν και θα είναι εκμεταλλεύσιμα.

Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την περίοδο υπογραφής των συμβάσεων παραχώρησης περιοχών της Δυτικής Ελλάδας για έρευνες, για κάθε 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και με υπόθεση για την τιμή του πετρελαίου στα 90 δολάρια το βαρέλι, το Δημόσιο εισπράττει 6 δισεκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η εκτίμηση για ύπαρξη αποθεμάτων αυτού του μεγέθους θεωρείται μετριοπαθής καθώς, ενδεικτικά, η περιοχή του Πρίνου έχει παράξει ως τώρα 120 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου.

Τα έσοδα του Δημοσίου όπως προβλέπεται στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί και κυρωθεί από τη Βουλή προέρχονται από τη φορολογία, που είναι σταθερή 20 % επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος συν 5 % που είναι ο περιφερειακός φόρος, τις στρεμματικές αποζημιώσεις που είναι σταθερό ποσό ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο έκτασης, τα μπόνους υπογραφής και παραγωγής καθώς και από το μίσθωμα σε είδος ή σε χρήμα που υπολογίζεται επί της παραγωγής υδρογονανθράκων.

Ως προς το μέγεθος των κοιτασμάτων που μπορεί να φιλοξενεί το ελληνικό υπέδαφος, έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς αρκετές εκτιμήσεις.

Ενδεικτικά:

Σύμφωνα με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων «η δυνητική αξία των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 250 δις. ευρώ» (σχετικά https://www.greekhydrocarbons.gr/news_gr/PR_REL_040222.html)

Οι εκτιμήσεις της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, κάνουν λόγο για «βάσιμες πιθανότητες να διαπιστωθούν και να παραχθούν σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου που θα μπορούσαν σε ορίζοντα 35ετίας να φθάσουν τα 5 τρισ. m3 και να αντικαταστήσουν πλήρως το εισαγόμενο στην χώρα μας ΦΑ, αλλά και να την καταστήσουν χώρα παραγωγό «Μπλε Υδρογόνου» κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου 2021-2050» (σχετικά https://www.academyofathens.gr/el/announcements/press-releases/20220203 ).

Κατά την έκθεση «Οικονομικά και Γεωπολιτικά Oφέλη από την Αξιοποίηση Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα» του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης: «Στις θαλάσσιες περιοχές όπου έχουν διεξαχθεί αναγνωριστικές σεισμικές έρευνες έχουν ήδη προδιαγραφεί πάνω από 30 πιθανοί ερευνητικοί στόχοι, οι οποίοι με συμπληρωματικές έρευνες θα μπορούσαν να αναδειχθούν σε στόχους ερευνητικών γεωτρήσεων για ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Αν λάβουμε υπόψη ότι θα είναι επιτυχημένο το 1/4 των γεωτρήσεων στις γεωλογικές δομές που έχουν εντοπιστεί στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου και νοτίως και δυτικώς της Κρήτης, τότε οι δομές αυτές θα μπορούσαν να φιλοξενούν δυνητικά αποθέματα της τάξης των 70-90 τρισ. κυβικών ποδιών αερίου, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΔΕΥ, ικανών να καλύψουν το 15%-20% των καταναλώσεων της ΕΕ».

Η ίδια έκθεση, πέρα από τα προφανή οικονομικά οφέλη (αύξηση εσόδων του Δημοσίου, επενδύσεις, αύξηση της απασχόλησης, μείωση της δαπάνης για εισαγωγή υδρογονανθράκων, βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, ανταποδοτικά για τις τοπικές κοινωνίες) επισημαίνει ακόμη, μεταξύ άλλων:

Την γεωπολιτική θωράκιση από τη συμμετοχή πολύ μεγάλων διεθνών εταιρειών στον τομέα της έρευνας και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Την ενεργειακή ασφάλεια λόγω μείωσης της εξάρτησης από εισαγωγές.

Την ανάπτυξη διεθνών εμπορικών υπηρεσιών διαμετακόμισης των υδρογονανθράκων.