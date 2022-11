Κοινωνία

Αρχαιοκάπηλος θα πωλούσε μνημεία για δεκάδες χιλιάδες ευρώ (εικόνες)

Που και πως εντοπίστηκε ο άνδρας, λίγο πριν διαθέσει σε αγοραστή τις αρχαιότητες, έναντι μεγάλου ποσού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, για το νέο «χτύπημα» στην αρχαιοκαπηλία:

«Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μεσημβρινές ώρες της 19-11-2022 στη Σπάρτη, από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 56χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κατοχή, αποδοχή και διάθεση προς πώληση αρχαίων κινητών μνημείων.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν συνέδραμαν και αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας, αναφορικά με παράνομη κατοχή αρχαίων αντικειμένων, στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης και διάθεση αυτών έναντι του χρηματικού ποσού των 20.000 ευρώ σε άγνωστο αγοραστή, επετεύχθη ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση του κατηγορουμένου.

Συγκεκριμένα ο 56χρονος εντοπίστηκε από ανωτέρω αστυνομικούς, μεσημβρινές ώρες της 19-11-2022, εντός αυτοκινήτου στη Σπάρτη.

Μετά από έρευνα, εντός του οχήματος, και συγκεκριμένα κάτω από τη θέση του συνοδηγού, εντός σακούλας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

χάλκινο ειδώλιο ζώου αρχαίων χρόνων και

αρχαίων χρόνων και τμήμα χάλκινης επίθετης λαβής από μεγάλο ανοιχτό αγγείο, με μορφή μετωπικής μέδουσας.

Κατασχέθηκαν επίσης το ανωτέρω αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σπάρτης, ενώ η έρευνα αναφορικά με τη διακίνηση και τους τελικούς αποδέκτες των αρχαιοτήτων, συνεχίζεται».





