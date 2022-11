Πολιτική

Υποκλοπές: νέα κόντρα για το Predator και τα δημοσιεύματα

Μαξίμου και αντιπολίτευση ξιφουλκούν με αφορμή άρθρα και αναφορές για τις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων και ισχυρισμούς για την λειτουργία του παράνομου λογισμικού.

Αδιάκοπος συνεχίζεται ο «πόλεμος» Κυβέρνησης – αντιπολίτευσης σχετικά με το θέμα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων, στον απόηχο δημοσιευμάτων σε κυριακάτικές εφημερίδες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, επιτίθεται για ακόμη μια φορά στην Κυβέρνηση, με τον Γιάννη Οικονόμου να απορρίπτει τις αναφορές των εφημερίδων, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη φαντασία των συντακτών τους.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε δήλωση του, αναφέρει:

«Με πρωτοστάτη τον κ. Βαξεβάνη -ο οποίος έχει ως αρχή του πως οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί είναι πραγματικό- εξακολουθεί η σε συνέχειες δημοσίευση στον Τύπο διαφόρων μυθιστορημάτων γύρω από την υπόθεση των λογισμικών παρακολούθησης και των επισυνδέσεων… Για άλλη μια εβδομάδα αναπτύσσονται ευφάνταστοι ισχυρισμοί, δίχως κανένα απολύτως στοιχείο και τεκμήριο. Αυτή την εβδομάδα τα μυθιστορήματα είναι διανθισμένα και με “ιστορίες κατασκόπων”, οι οποίοι, αφού προηγουμένως επηρέασαν τις εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ, στη συνέχεια, ούτε λίγο ούτε πολύ, οδήγησαν σχεδόν με το ζόρι τον κ. Τσίπρα σε κότερο, δύο εβδομάδες μετά την τραγωδία στο Μάτι, προκειμένου να τον φωτογραφίσουν.

Σταθερή θέση μας είναι ότι πολιτικά δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό και επικίνδυνο από τη φαντασία που δεν στηρίζεται σε κανένα τεκμήριο. Ειδικά από τη στιγμή που στο σκοτάδι η φαντασία είναι πιο ζωηρή από ό,τι στο άπλετο φως. Η διερεύνηση όλων των ισχυρισμών και των εξιστορήσεων που δημοσιεύονται είναι έργο και υποχρέωση της Δικαιοσύνης, η οποία και θα δώσει οριστικές απαντήσεις για τη δράση των λογισμικών παρακολούθησης στην Ελλάδα, από την αρχική τους εμφάνιση και όχι μόνο για μια περιορισμένη χρονικά περίοδο.

Εξαρχής συνδράμουμε ενεργά την έρευνα της Δικαιοσύνης, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση κάθε πτυχής της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση. Πόσω μάλλον, αφού βασικός στόχος αυτών των λογισμικών φέρεται πως ήταν διαχρονικά στελέχη της παράταξής μας και της Κυβέρνησής μας, αλλά και ο Πρωθυπουργός.. Παράλληλα, οχυρώνουμε θεσμικά την Πολιτεία και το πολιτικό σύστημα με τις νομοθετικές μας πρωτοβουλίες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι βραχίονές του έχουν αποφασίσει να πορευτούν έως τις εκλογές με όπλα την τοξικότητα και τη συκοφαντία, αφού δεν έχουν τίποτα ουσιαστικό και χρήσιμο να εισφέρουν στον τόπο και την κοινωνία. Η Κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και παραμένει προσηλωμένη στην παραγωγή έργου για την προστασία της ποιότητας ζωής των πολιτών από τη διεθνή ακρίβεια, τη διασφάλιση της Πατρίδας από έξωθεν επιβουλές και τη θεσμική θωράκιση του Κράτους μας».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργότερα ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει τα εξής:

«Κάθε Κυριακή οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας συμπληρώνουν και νέα κομμάτια στο παζλ των παράνομων παρακολουθήσεων και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας για την ενοχή του κ. Μητσοτάκη. Σήμερα η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ αποκαλύπτει ότι το Predator, όχι μόνο λειτουργούσε σε χώρους του ελληνικού δημοσίου, αλλά και ότι αυτοί που το λειτουργούσαν ήταν αποσπασμένοι αστυνομικοί, των οποίων τα ονοματεπώνυμα βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Με δυο λόγια το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη ότι δήθεν κάποιος άγνωστος ιδιώτης χρησιμοποιούσε το κακόβουλο λογισμικό, καταρρέει με ονόματα και διευθύνσεις.

Το μόνο που μένει πλέον στον κ. Μητσοτάκη, που εδώ και τρεις εβδομάδες κρύβεται από τη Βουλή, είναι να βρει το θάρρος και να δώσει μια απάντηση: Ισχύει η σημερινή συγκλονιστική αποκάλυψη της εφημερίδας Documento ότι η ΕΥΠ παράλληλα με το predator παρακολουθούσε και με επίσημη επισύνδεση τον τότε υπουργό Ενέργειας κ. Χατζηδάκη, καθώς και τον επικεφαλής της διεύθυνσης εξοπλιστικών κ. Αλεξόπουλο; Αν θέλει να το διαψεύσει μπορεί πολύ απλά να ζητήσει στην ΑΔΑΕ να ελέγξει τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, που με βάση το νόμο υποχρεούνται να τηρούν αρχείο. Όσο δεν το τολμά και σιωπά τόσο επιβεβαιώνει ότι είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία πρωθυπουργός».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Καθημερινά προβάλλονται νέα στοιχεία για τη σκοτεινή αυτή υπόθεση, χωρίς όμως κανείς να γνωρίζει με βεβαιότητα τι ευσταθεί και τι όχι, ποιος δυσφημεί και ποιος δυσφημείται, ποιος εκβιάζει και ποιος εκβιάζεται. Η κυβέρνηση από την πλευρά της δηλώνει «όλα στο φως» ενώ με μια σειρά αντισυνταγματικών μεθοδεύσεων στη Βουλή και στο δημόσιο λόγο της επέβαλλε τη συσκότιση (…) Αυτό που ωστόσο συνεχίζει να εξοργίζει είναι η εμμονή της στη συσκότιση των πεπραγμένων της, η έλλειψη κάθε διάθεσης λογοδοσίας, για μια υπόθεση που πλήττει βάναυσα το κύρος των θεσμών μας και δυσφημεί τη χώρα διεθνώς (…). Σε χώρες με αδύναμους θεσμούς, η διολίσθηση σε φαινόμενα διαφθοράς και μηχανισμούς συναλλαγής ανάμεσα στην πολιτική και την οικονομική εξουσία είναι σύνηθες φαινόμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση από το τέλος ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον «Δείκτη Αντίληψης για τη Διαφθορά» της Διεθνούς Διαφάνειας. Κάποιοι αυταπατώνται ότι ένα τέτοιο συγκεντρωτικό μοντέλο μπορεί να είναι τουλάχιστον οικονομικά αποτελεσματικό. Ο μόνος όμως τρόπος για να υπάρχει ευημερία και οικονομική ανάπτυξη στη χώρα είναι να αποκτήσουμε ισχυρή θεσμική συγκρότηση. Μόνο μια θεσμική ευρωπαϊκή κανονικότητα μπορεί να φέρει καλύτερο βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους».

