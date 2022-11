Παράξενα

Viral ο αγρότης που μαζεύει ελιές παίζοντας κλαρίνο (βίντεο)

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει το βίντεο με τον αγρότη απο την Φθιώτιδα, ο οποίος χειρίζεται το ραβδιστικό, παίζοντας παράλληλα το κλαρίνο του.

Κάνοντας τη δουλειά... διασκέδαση, ο γνωστός Λαμιώτης έμπορος, επαγγελματίας, τραγουδιστής και βιρτουόζος του κλαρίνου, Γιάννης Κατσαντώνης, μας δείχνει πως μαζεύει τις ελιές παίζοντας συγχρόνως παραδοσιακή μουσική με το αγαπημένο του όργανο.

Το βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο, έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Όπως εξηγεί ο κ. Κατσαντώνης, δεν θέλει κόπο, αλλά τρόπο, για να μαζεύεις τις ελιές πιο ευχάριστα και με περισσότερη όρεξη.

Πηγή: lamiareport.gr

