Αίγυπτος: Φονική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (εικόνες)

Πρόκειται για το δεύτερο φονικό δυστύχημα σε λιγότερο από δέκα ημέρες στην Αίγυπτο.

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό κοντά στο παραθαλάσσιο θέρετρο Χουργκάντα, στο ανατολικό τμήμα της Αιγύπτου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Σήμερα, "δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία", αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας.

Twelve people died today when their bus collided with a truck near the resort city of Hurghada in eastern Egypt, health officials have reported. pic.twitter.com/95mWhVpp7p — Quds News Network (@QudsNen) November 20, 2022

Η εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα στον δρόμο που συνδέει τις πόλεις Ρας Γκαρίμπ και Χουργκάντα, στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε δικαστική πηγή.

12 deaths and more than 25 injured in a terrible traffic accident between a truck and a passenger bus in Egypt ????

??? ??? ???? ???? ?????? https://t.co/iqiDCnBZAO — Scotlandiya (@BentBladi0) November 20, 2022

Τα συγκοινωνιακά δυστυχήματα είναι συχνά στην Αίγυπτο, όπου οι δρόμοι είναι συχνά κακοσυντηρημένοι και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας σπανίως τηρείται.

Επισήμως, 7.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκοινωνιακά δυστυχήματα το 2021 στην πιο πολυπληθή χώρα του αραβικού κόσμου, με πληθυσμό 104 εκατομμύρια κατοίκους.

