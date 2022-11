Life

Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Η Finos Film και το βίντεο με μικρούς πρωταγωνιστές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με σκήνες από ελληνικές ταινίες η Finos Films εύχεται «χρόνια πολλά» σε όλα τα παιδιά του κόσμου.



Η Finos Films, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, κυκλοφόρησε ένα βίντεο με πρωταγωνιστές τα παιδιά.



Στο βίντεο, πρωταγωνιστούν μικροί ήρωες και «κομπάρσοι» διάσημοι Έλληνες ηθοποιοί, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Θανάσης Βέγγος.

«Σήμερα γιορτάζουν τα παιδιά, οι μικροί ήρωες με την πιο αυθεντική επίδραση στις ζωές μας. Χρόνια πολλά, καλά και υπέροχα σε όλα τα παιδιά του κόσμου!» γράφει η Finos Films, στην ανάρτησή της.

Σήμερα γιορτάζουν τα παιδιά, οι μικροί ήρωες με την πιο αυθεντική επίδραση στις ζωές μας. Χρόνια πολλά, καλά και υπέροχα σε όλα τα παιδιά του κόσμου! #ΗμέραΠαιδιού pic.twitter.com/ral99XtmZD

— Finos Film (@FinosFilm) November 20, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Fobos”: χαλάζι και ισχυρές καταιγίδες την Κυριακή

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες και για τον πατέρα Αντώνιο

Ιώσεις: Αυξημένα κρούσματα και νοσηλείες - “Δίκοπο μαχαίρι” η χρήση μάσκας