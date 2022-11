Κολοράντο: μακελειό σε γκέι μπαρ (εικόνες)

Πολύνεκρη τραγωδία από πυροβολισμούς στο νυκτερινό κέντρο. Τραυματίστηκε ο δράστης της επίθεσης.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο ΛΟΑΤΚΙ το βράδυ του Σαββάτου (ώρα ΗΠΑ) στο Κολοράντο Σπρινγκς του Κολοράντο, ανέφερε η αστυνομία.

Ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό αστυνομική κράτηση και λαμβάνει ιατρική φροντίδα για τραύματα μετά την επίθεση στο Club Q, δήλωσε η υπαστυνόμος του Κολοράντο Σπρινγκς, Πάμελα Κάστρο, σε συνέντευξη Τύπου.

Η αστυνομία έλαβε το πρώτο τηλεφώνημα για το επεισόδιο ακριβώς πριν από τα μεσάνυχτα, δήλωσε η Κάστρο.

