Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Όποιος κάνει το μοιραίο λάθος “να έρθει” θα βρει μπροστά του νέο Μαραθώνα

Έμμεση απάντηση στις τουρκικές απειλές δίνει ο Κωνσταντίνος Φλώρος, στην ημερήσια διαταγή του ενόψει του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Το υψηλό ηθικό, ο επαγγελματισμός, το πείσμα, η αταλάντευτη θέληση αλλά κυρίως η ισχύς των Όπλων σας και η φωτιά της Ψυχής σας αποτελούν την καλύτερη εγγύηση ότι η Ελλάδα θα παραμείνει ισχυρή, ελεύθερη και ανεξάρτητη, όποιος κι αν μας απειλήσει, όποιος κι αν αποφασίσει να έρθει, όποια ώρα κι αν επιλέξει να το κάνει!», επισήμανε μεταξύ άλλων ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος στην ημερήσια διαταγή του, απευθυνόμενος προς τα στελέχη του στρατεύματος, με την ευκαιρία του αυριανού εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Επιθυμούμε την ειρήνη και εργαζόμαστε γι' αυτήν… όμως όποιος κάνει το μοιραίο λάθος 'να έρθει', να το ξέρει από πριν ότι θα βρει μπροστά του νέο Μαραθώνα, νέα Σαλαμίνα και νέο 731, και είμαι βέβαιος ότι τα Ελληνικά Όπλα θα δοξαστούν ακόμα μία φορά, δίνοντας τον αγώνα τον καλό, όπως τόσες και τόσες φορές στο παρελθόν. Ακόμα και για μια σπιθαμή εδάφους, για έναν βράχο, για μία Ελληνική πέτρα. Γιατί όλα αυτά υπάρχουν επειδή πληρώσαμε βαρύ φόρο αίματος για να τα 'χουμε. Βαρύ, πολύ βαρύ!!!» τόνισε περαιτέρω.

«Από τη ημέρα που ανέλαβα τα καθήκοντα του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, αντιμετωπίσαμε με επιτυχία όλες τις προκλήσεις, με πρώτη την άνευ προηγουμένου υβριδική επίθεση στα σύνορα του Έβρου και στη συνέχεια την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά τη διάρκεια των οποίων οι Ένοπλες Δυνάμεις κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν άμεσα, μαζικά και κυρίως αποτελεσματικά και αποτρεπτικά. Δεν σταματήσαμε όμως εκεί. Το πλέγμα των επιχειρησιακών μας δραστηριοτήτων, διεξάγεται καθημερινά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, ενισχύοντας την διακλαδικότητα και την διαλειτουργική συνέργειά μας με συμμάχους, φίλους και εταίρους, αποκομίζοντας εμπειρίες και πολύτιμη γνώση, που καθιστούν έτσι τις Ένοπλες Δυνάμεις πιο ετοιμοπόλεμες από ποτέ - κι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τηρεί το διαχρονικό αξίωμα που κυριαρχεί ίδιο κι απαράλαχτο στους αιώνες: 'Αν θες ειρήνη να προετοιμάζεσαι για τον πόλεμο'.

Αυτό κατέγραψα ως κατεύθυνσή μου στην πρώτη ημερήσια διαταγή μου την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων μου κι αυτό τηρώ ευλαβικά. Κι είναι αυτή η μόνη και μοναδική συνταγή για την διαρκή ειρήνη που επιδιώκουμε ως Κράτος. 'Η προς πόλεμον προπαρασκευή' οδηγεί μετά βεβαιότητας στην διαρκή ειρήνη, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η δική μας που βρίθουν προκλήσεων, προβλημάτων και νεο-αναθεωρητισμών. Δεν υπάρχει άλλη συνταγή ή τουλάχιστον δεν τη βλέπω εγώ», παρατήρησε.

Παράλληλα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στις στρατιωτικές συνεργασίες της Ελλάδας με χώρες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίες καθιστούν την χώρα μας όλο και πιο ενισχυμένη στον σκληρό πυρήνα των αποφάσεων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

«Η σύναψη αμυντικών συμφωνιών στρατηγικής σημασίας, τις οποίες υλοποιούμε σε μια άνευ προηγουμένου αναβάθμιση των διεθνών συνεργασιών μας και του αμυντικού αποτυπώματός μας στην περιοχή, είναι αναμφισβήτητης αξίας γι' αυτούς που γνωρίζουν και παρακολουθούν. Κι αυτοί είναι πολλοί. Είναι όλοι» τόνισε.

«Επιπλέον, η ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολυδιάστατη προσφορά κοινωνικού έργου, χωρίς να υπολείπονται ούτε στο ελάχιστο της κύριας αποστολής τους» σημείωσε περαιτέρω.

Απευθυνόμενος προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ προέτρεψε «με την ίδια αποφασιστικότητα, ψύχραιμοι και συνάμα ακλόνητοι να δώσετε, αν χρειαστεί κι όποτε χρειαστεί, με ακράτητη και ακάθεκτη ορμή την μόνη απάντηση που δίνουν οι Έλληνες όταν απειλείται η ύπαρξη τους. Την έχετε γραμμένη στο DNA σας, μας την έχουν δώσει οι προπάτορες μας, είναι γνωστή σε όλους!!!.«Ε?ς ο?ωνός ?ριστος, αμύνεσθαι περί Πάτρης!», κατέληξε.

