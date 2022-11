Πολιτική

Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού - Τσίπρας: Η παιδική φτώχεια δεν καταπολεμάται με κλειδωμένα γάλατα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει την ανάγκη για "ένα γενναίο κοινωνικό κράτος με σύγχρονες, αποτελεσματικές δομές". Η ανάρτησή του στο Twitter.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα social media, υπογράμμισε την ανάγκη για ένα «γενναίο κοινωνικό κράτος με αποτελεσματικές δομές», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού σήμερα.

Ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε σε ανάρτησή του στo Twitter για την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού: «Η παιδική φτώχεια δεν καταπολεμάται με κλειδωμένα γάλατα. Η προστασία της παιδικής ψυχής δεν είναι ευθύνη ιδιωτών. Χρειάζεται ένα γενναίο κοινωνικό κράτος με σύγχρονες, αποτελεσματικές δομές. “Έχε το νου σου στο παιδί”. Είναι η οφειλή μας προς το αύριο».

Εν τω μεταξύ, μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά διοργάνωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού. Από νωρίς το πρωί, ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου γέμισε με παιδικές φωνές και χαμόγελα, καθώς περισσότερα από 45 παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης και πολλά ακόμα παιδιά συνοδευόμενα από τους γονείς τους, είχαν την ευκαιρία να παίξουν και διασκέδασαν με τη βοήθεια ειδικών παιδαγωγών, ενώ παράλληλα δοκίμασαν και απολαυστικά εδέσματα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναφέρεται, με ανάρτησή της στο Facebook, στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού και στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, με λόγια γεμάτα συγκίνηση και αγάπη για τα μικρά παιδιά, που αποτελούν «το καλύτερο αύριο αυτού του κόσμου» και υπογραμμίζει ότι «Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορούν να εξαντλούνται σε ευχολόγια και κενές διακηρύξεις».

