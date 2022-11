Κόσμος

Γερμανία - Υπηρεσία Δικτύων: Δεν κινδυνεύουμε από μπλακ άουτ

Σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Δικτύων εκτίμησε ότι είναι ελάχιστη πιθανότητα να καταστούν αναγκαίες διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

«Η Γερμανία διαθέτει ένα από τα πλέον αξιόπιστα παγκοσμίως συστήματα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχουν πολυάριθμοι μηχανισμοί και εφεδρείες για τη σταθεροποίηση του δικτύου σε περίπτωση έντασης», δήλωσε εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικτύων, διαψεύδοντας τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (ΒΒΚ), ο οποίος είχε προειδοποιήσει νωρίτερα για τον κίνδυνο μπλακ άουτ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

«Η Υπηρεσία Δικτύων εκτιμά ως ελάχιστη την πιθανότητα να καταστούν αναγκαίες διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια του χειμώνα», τόνισε ο εκπρόσωπος. Σε συνέντευξή του στην Welt am Sonntag, ο επικεφαλής της ΒΒΚ Ραλφ Τίζλερ αναφέρθηκε στην πιθανότητα οι ίδιοι οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος να αποφασίσουν προγραμματισμένες «περιφερειακές και προσωρινές διακοπές». Ο κ. Τίζλερ τοποθέτησε τον κίνδυνο ιδιαίτερα κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο και διευκρίνισε ότι αυτές οι διακοπές δεν θα οφείλονταν τόσο σε έλλειψη ενέργειας, αλλά σε «στοχευμένη, προσωρινή διακοπή λειτουργίας των δικτύων από τους φορείς εκμετάλλευσης, προκειμένου να προστατευτούν τα δίκτυα και να μην τεθεί σε κίνδυνο η συνολική παροχή».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής της ΒΒΚ επέκρινε τη διοίκηση ορισμένων κρατιδίων, η οποία, όπως είπε, δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη για καταστάσεις κρίσης, όπως διακοπές ρεύματος. Σε κάποια κρατίδια ωστόσο, ανέφερε, υπάρχει εξαιρετική προετοιμασία, με ακριβή σχέδια και διασφάλιση της παροχής ρεύματος μέσω γεννητριών.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων, θεωρούνται «πρακτικώς απίθανα» τα «brown out», όπως ονομάζονται τεχνικά οι σε μεμονωμένες περιοχές και για περιορισμένο χρόνο ελεγχόμενες διακοπές λειτουργίας του δικτύου, οι οποίες αποφασίζονται από τους παρόχους προκειμένου να εξοικονομηθεί ηλεκτρική ενέργεια και να μη διαταραχθεί η σταθερότητα του δικτύου. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί στη Γερμανία από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και θεωρείται ως ύστατη λύση σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της ζήτησης. Μια τέτοια ανάγκη θα μπορούσε ενδεχομένως να ανακύψει λόγω της τεταμένης κατάστασης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, των προβλημάτων με τους πυρηνικούς σταθμούς της Γαλλίας και της αβεβαιότητας στην προμήθεια φυσικού αερίου.

Από την πλευρά του και ο ειδικός σε θέματα Ενέργειας από το πανεπιστήμιο του Ζίγκεν Νίκο Πεχ θεωρεί απίθανο το ενδεχόμενο να χρειαστούν brown outs, διατηρώντας μια επιφύλαξη εφόσον ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα βαρύς. «Την προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας μπορούμε να την ερμηνεύσουμε με μια περιφερειακή και προσωρινή διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος», διευκρίνισε.

