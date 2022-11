Κόσμος

Τουρκία – “Γαμψό Ξίφος”: Δεκάδες νεκροί από τις επιδρομές

Αυτόνομα και χωρίς διαβουλεύσεις έδρασε η Τουρκία, όπως ανακοινώθηκε. Οι πρώτες πληροφορίες για τα θύματα των επιθέσεων.

Οι τουρκικές επιδρομές στη βόρεια Συρία προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 31 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους Κούρδοι μαχητές και Σύροι στρατιώτες, σύμφωνα με νέο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε χθες βράδυ και σήμερα πριν από την αυγή ο τουρκικός στρατός στις επαρχίες Ράκα και Χασάκε (βορειοανατολικά) και Χαλέπι (βόρεια) κόστισαν τη ζωή σε 18 Κούρδους μαχητές και μέλη τοπικών συμμαχικών δυνάμεων, 12 Σύρους στρατιώτες καθώς και σε έναν άμαχο, ανέφερε το Παρατηρητήριο που διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία. Τραυματίστηκαν επίσης 40 άνθρωποι.

Πηγές ΥΠΑΜ Τουρκίας: Ενημερώσαμε ΗΠΑ και Ρωσία, δεν διαβουλευτήκαμε

``….. πριν την επιχείρηση δεν διαβουλευτήκαμε ούτε με τις ΗΠΑ ούτε με τη Ρωσία.. τους ειδοποιήσαμε μόνο λίγο πριν την επιχείρηση``

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι συνολικά 89 στόχοι καταστράφηκαν κατά την «Αεροπορική Επιχείρηση Γαμψό Ξίφος» στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία και ότι εξουδετερώθηκαν πολλοί τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Η αεροπορική επιχείρηση Γαμψό Ξίφος πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις περιοχές Kandil, Asos, Hakurk στο βόρειο τμήμα του Ιράκ, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως βάσεις για επιθέσεις στη χώρα μας από τρομοκράτες και στις περιοχές Tel R?fat, Cizire και Derik. Στο πρώτο στάδιο, που αποτελούνταν από επιθέσεις σε καταφύγια, κρησφύγετα, σπήλαια, σήραγγες, αποθήκες πυρομαχικών και τα λεγόμενα αρχηγεία και στρατόπεδα εκπαίδευσης των τρομοκρατών που απείλησαν τους τρομοκράτες, συνολικά 89 στόχοι, 81 εκ των οποίων ήταν 8 σήμερα το πρωί, καταστράφηκαν και πολλοί τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν».





