Ουκρανία - Δήμαρχος Μαριούπολης: Θα την ξανακάνουμε μεγάλη πόλη

«Δεν διεξάγουμε κανένα διάλογο με τους τρομοκράτες που κατέστρεψαν την πόλη μας και σκότωσαν δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της Μαριούπολης», δήλωσε ο δήμαρχος



Ο δήμαρχος της Μαριούπολης υπέγραψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης πόλης όταν αποχωρήσουν οι Ρώσοι.

«Οι Ρώσοι, δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ την πόλη οικειοθελώς. Αλλά ο ουκρανικός στρατός, προσθέτει, θα τους εκδιώξει» εκτιμά ο δήμαρχος της Μαριούπολης, Βαντίμ Μποϊτσένκο σε συνέντευξή του στο BBC.

«Σε δύο μήνες, τα ρωσικά στρατεύματα προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά στη Μαριούπολη από ό,τι τα γερμανικά στρατεύματα σε δύο χρόνια κατοχής κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου» επισήμανε ο δήμαρχο προσθέτοντας πως «στην πραγματικότητα, το 90% όλων των υποδομών της πόλης έχει ζημιές διαφορετικής σοβαρότητας. Έντεκα από τα 15 νοσοκομεία έχουν καταστραφεί, 39 από τα 63 σχολεία έχουν επίσης καταστραφεί κα 25 από τα 79 νηπιαγωγεία έχουν αφανιστεί πλήρως».

Παράλληλα, ο δήμαρχος της Μαριούπολης τόνισε: «δεν διεξάγουμε κανένα διάλογο με τους τρομοκράτες που κατέστρεψαν την πόλη μας και σκότωσαν δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της Μαριούπολης. Οι Ρώσοι κατακτητές είναι ένα τρομερό αλλά προσωρινό φαινόμενο» είπε.

Οι Ρώσοι σήμερα έχουν εδραιωθεί στην Μαριούπολη και είναι σχεδόν απίθανο να την εγκαταλείψουν εύκολα. Ωστόσο, ο Βαντίμ Μποϊτσένκο απολαμβάνει όπως λέει την πρόσφατη απελευθέρωση της Χερσώνας.

«Αναμένουμε περαιτέρω πρόοδο στη νότια πλευρά της χώρας. Ο στρατός έχει ήδη πει ότι οι Ρώσοι θα εκδιωχθούν από τη γη μας περίπου την επόμενη άνοιξη. Πιστεύω στις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, πιστεύω στον γιο μου, που υπηρετεί και υπερασπίζεται τη χώρα μας σήμερα».

Ερωτηθείς από το δημοσιογράφο αν θα μπορούσε η Μαριούπολη να γίνει μια μέρα ξανά μεγάλη πόλη η απάντησή του ήταν «ναι, σίγουρα».

«Υπάρχουν ήδη παραδείγματα στην παγκόσμια ιστορία όταν πόλεις αναγεννήθηκαν από τις στάχτες του πολέμου. Για παράδειγμα, η Βαρσοβία, το Γκντανσκ, το Ρότερνταμ, η Δρέσδη, ανέφερε ο ίδιος.

Ο ίδιος βρέθηκε στην Πολωνία όπου υπέγραψε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης πόλης όταν αποχωρήσουν οι Ρώσοι.

