Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ο Μπενζεμά δεν θα αντικατασταθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ αποφάσισε να πορευτεί με τους παίκτες που έχει στη διάθεση του μετά από την απώλεια του κατόχου της Χρυσής Μπάλας.



Η Γαλλία έχασε τον Καρίμ Μπενζεμά λόγω τραυματισμού στον τετρακέφαλο του αριστερού μηρού, το σοκ είναι μεγάλο, αλλά ο Ντινιέ Ντεσάμπ αποφάσισε να μην προχωρήσει σε κάποια προσθήκη στην αποστολή της εθνικής ομάδας που συμμετέχει στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Ο Γάλλος ομοσπονδιακός έχει στη διάθεσή του αρκετούς επιθετικούς (Κιλιάν Μπαπέ, Αντουάν Γκριεζμάν, Ουσμάν Ντεμπελέ, Κίνγκσλεϊ Κομάν, Μάρκους Τουράμ, Ραντάλ Κολό Μουανί και Ολιβιέ Ζιρού) και θεωρεί ότι μπορεί να καλύψει το κενό.

Εξάλλου το 2018 πάλι δεν είχε στη διάθεση του τον Καρίμ Μπενζεμά αλλά έφτασε με τη Γαλλία στην κορυφή! Πάντως εάν ήθελε να κάνει προσθήκη θα μπορούσε να το κάνει έως τη Δευτέρα.

Ο Ντεσάμπ υπολογίζει αντίθετα για το παιχνίδι με την Αυστραλία (22/11) τον Ραφαέλ Βαράν που δείχνει να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στο μηρό.

Όλες οι μεγάλες συγκινήσεις, αλλά και οι μαγικές στιγμές που θα μας χαρίσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός, έρχονται και είναι εδώ, στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+!

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα μεταδοθούν αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, στο μοναδικό επίσημο website του Μουντιάλ στην Ελλάδα: https://antenna.gr/fifaworldcup2022/matches

#FIFAWorldCupGR

Instagram: @fifaworldcupgr

Twitter: @FIFAWorldCupGR

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία - Υπηρεσία Δικτύων: Δεν κινδυνεύουμε από μπλακ άουτ

Τροχαίο - Χανιά: αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι για εκτέλεση έργων (εικόνες)

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες και για τον πατέρα Αντώνιο