ΠΑΟΚ - Προμηθέας: O Ράιλι τον έστειλε στην τετράδα

Ο ΠΑΟΚ με... φόρα στο τέταρτο δεκάλεπτο και σούπερ Ράιλι επικράτησε του Προμηθέα και σημείωσε την τέταρτη νίκη του στη Basket League.

Με... βαρύ «πυροβολικό» τον Τζέιλεν Ράιλι ο ΠΑΟΚ επικράτησε σήμερα, στο PAOK Sports Arena, για την 6η αγωνιστική της Basket League, επί του Προμηθέα Πάτρας με 97-72. Αποτέλεσμα με το οποίο επέτρεψε σε θετικό αποτέλεσμα μετά τις διαδοχικές ήττες που είχε πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, σε Ελλάδα και Ευρώπη, από Κολοσσό Ρόδου και τη Μάλαγα.

Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε το ματς με 21 πόντους (5/11 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο. Πρωταγωνιστές, επιπλέον, για τους «ασπρόμαυρους» ήταν οι Γιάνικ Φράνκε (18 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο), Τζέιλεν Χαντς (14 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Πάλεψαν για τους Αχαιούς οι Αρνόλντας Κουλμπόκα (22 πόντοι, με 5/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τζόι Γιανγκ (21 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 23-30, 46-47, 67-70, 97-92

Αλάνθαστος επιθετικά με τους Κουλμπόκα, Γιανγκ, Τανούλη (2/2 βολές, 1/1 δίποντο και 4/4 τρίποντα), ο Προμηθέας βρέθηκε με προβάδισμα 5 πόντων (11-16) στο τετράλεπτο της αναμέτρησης. Απόσταση η οποία, με τον Ντάνγκουμπιτς να μπαίνει στην εξίσωση, «ανέβηκε» στο 7’ στο +9 (13-22).

Στο ίδιο επίπεδο είχαν τη διαφορά τους οι Πατρινοί στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (23-32), χρονική στιγμή που ο ΠΑΟΚ, βρίσκοντας καλύτερα αμυντικά πατήματα και με βασικούς μοχλούς επιθετικά τους Χαντς, Τσιακμά, έτρεξε σερί 21-9 και πήρε τα ηνία στο 18’ με 44-41.

Ο «Δικέφαλος» κατάφερε να συντηρεί προβάδισμα στο δίποντο στη μεγαλύτερη διάρκεια της τρίτης περιόδου, στο 27’ ήταν το +4 (63-59), όταν και με επιμέρους 2-11, με εκτελεστές τους Κουλμπόκα, Μουράτο, ο Προμηθέας έγινε εκ νέου αφεντικό στο παρκέ με +5 (65-70).

Με τους Χαντς, Ράιλι να εκτελούν από τα 6.75, ο ΠΑΟΚ «απάντησε» με σερί 12-4 και προηγήθηκε στο 33’ με 77, διαφορά που, τρία λεπτά αργότερα, πήγε στο +11 (38’ 89-78), με τον «Δικέφαλο» να «καθαρίζει», ουσιαστικά, τη νίκη.

Ποδοσφαιρικό… άρωμα είχε το ματς, καθώς στα επίσημα του PAOK Sports Arena βρέθηκαν οι Αντρέ Βιεϊρίνια, Ομάρ Ελ Κανουρί, αλλά και ο γιος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργης Σαββίδης.

Θερμό χειροκρότημα εισέπραξαν στο ημίχρονο του αγώνα αθλητές της πάλης και της άρσης βαρών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αναδείχτηκαν, εσχάτως, πρωταθλητές.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Συμεωνίδης, Κατραχούρας

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Φράνκε 18 (1), Ράιλι 21 (5), Τσιακμάς 10 (2), Χαντς 14 (2), Μαργαρίτης 6, Πόλι 6, Σλαφτσάκης 2, Χρηστίδης 2, Καμπερίδης, Σαλούστρος 8, Ρένφρο 10

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Μάκης Γιατράς): Κάουαν 8 (1), Ντάνγκουμπιτς 7 (1), Γιανγκ 21 (1), Κόντιτ 6, Τσαϊρέλης 4, Μουράτος 8, Γκίκας 4, Τανούλης 12, Κουλμπόκα 22 (5)

