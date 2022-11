Αθλητικά

Απόλλων Πάτρας - Λαύριο: Χαμόγελα για τους Πατρινούς

O Απόλλων Πάτρας πήρε το ντέρμπι ουραγών στη Basket League κερδίζοντας το Λαύριο.

Με διψήφους τους Νικ Γκρίφιν (16π.), Ζώη Καράμπελα (13π., 8 ασίστ) και Ράιαν Τέιλορ (12π., 8ρ.), ο Απόλλων Πατρών επικράτησε με 71-54 του Λαυρίου, στο ντέρμπι ουραγών της 6ης αγωνιστικής της Basket League. Η ομάδα του Νίκου Βετούλα πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στο σύνολο και εντός έδρας παίρνοντας βαθμολογική ανάσα. Σπουδαία δουλειά στη ρακέτα έκανε ο Αντόνιο-Λι Ντέιβις, με 9 ριμπάουντ, ενώ 8 ριμπάουντ μάζεψε ο Γιώργος Μπόγρης. Ο Ντέιβις είχε επίσης συγκομιδή 10 πόντους, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 κόψιμο. Στον αντίποδα, το Λαύριο -παρά το καλό ξεκίνημα (15-23 το 1ο δεκάλεπτο)- συμβιβάστηκε με την 6η διαδοχική νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα πρέπει να περιμένει λίγο ακόμη για να... σπάσει το ρόδι. Ο Αρ Τζέι Κόουλ από πλευράς φιλοξενούμενων πέτυχε 14 πόντους, ενώ ο Σαβιόν Φλαγκ τέλειωσε το ματς με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 38-33, 52-43, 71-54

Το Λαύριο ήταν η ομάδα που κέρδισε τις εντυπώσεις στα τελευταία τέσσερα λεπτά της 1ης περιόδου, αφού μετά από ένα μοιρασμένο εξάλεπτο, τα δύο τρίποντα του Φλαγκ έκαναν τη διαφορά για να ξεφύγει με 15-21 η φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Ρέμι πήγε στη γραμμή των βολών εν συνεχεία και με 2/2 διαμόρφωσε το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου, 15-23. Οι Αχαιοί μείωσαν σε 20-23 με σερί 5-0 μετά την ανάπαυλα. Όμως οι Κόουλ, Φλαγκ και Ντέιβις είχαν απαντήσεις για το 29-33. Ο Ράιαν Τέιλορ, όμως ήταν «καυτός» και με 6 δικούς του διαδοχικούς πόντους έφερε τον Απόλλωνα στο +2 (35-33). Και μετά από το άστοχο τρίποντο του Νικολαϊδη, ο Καράμπελας «τιμώρησε» την ομάδα του Σερέλη με buzzer beater τρίποντο, στο τέλος του 2ου δεκαλέπτου (38-33).

Σε ένα μη παραγωγικό τρίτο δεκάλεπτο και για τις δύο ομάδες, ο Απόλλων ήταν... λίγο καλύτερος επιθετικά από το Λαύριο. Οι παίκτες του Νίκου Βετούλα σημείωσαν 14 πόντους σε αυτήν την περίοδο έναντι 10 των αντιπάλων, διατηρώντας την πρωτοπορία και διευρύνοντας την υπέρ τους διαφορά στο +9 (52-43) στο τέλος της 3ης περιόδου. «Μονόλογος» των γηπεδούχων ήταν η 4η περίοδος. Με τρίποντα από Ντέιβις, Τέιλορ και Καράμπελα, ο Απόλλων εκτόξευσε τη διαφορά στους +15 πόντους (68-50), 1:42΄΄ πριν τη λήξη, με το Λαύριο να συμβιβάζεται σε μία ακόμη ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος.

Διαιτητές: Κορομηλάς, Μάνος, Τσολάκος

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν 16 (4), Ντέιβις 10 (1), Σίλα 8, Καράμπελας 13 (3), Κάλχουν, Μπόγρης 4, Βησσαρίου 3 (1), Χέινς-Τζόουνς 2, Τέιλορ 12 (2), Κογιόνης, Μαστρογιαννόπουλος 3 (1)

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Γκρέι 6, Φλαγκ 10 (2), Κόουλ 14 (1), Νικολαϊδης 6, Ντέιβις 5 (1), Ντουράμ 1, Πιλάβιος, Ρέμι 6, Σπρίντζιος, Γερομίχαλος 6 (2)

