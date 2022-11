Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Τα χρήματα που θα δουν στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι των επιδομάτων την ερχόμενη εβδομάδα.

Την έναρξη, στις 25 Νοεμβρίου, της διαδικασίας της καταβολής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου, που θα ολοκληρωθεί τη μεθεπόμενη εβδομάδα, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την εβδομάδα 21-25 Νοεμβρίου. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθούν περί τα 606 εκατ. ευρώ σε 1.027.836 δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν, την ερχόμενη εβδομάδα, οι εξής καταβολές:

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 535 εκατ. ευρώ για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου σε 940.000 συνταξιούχους από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ.

Την επόμενη εβδομάδα, θα καταβληθούν 18 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Τέλος, θα καταβληθούν 11,2 εκατ. ευρώ σε 31.936 ασφαλισμένους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

15 εκατ. ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

500.000 ευρώ για 1.000 συμμετέχοντες σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (καταβολή εισφορών σε φορείς).