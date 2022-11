Κόσμος

Μουντιάλ 2022: Τετ α τετ Ερντογάν - Σίσι παρουσία του εμίρη του Κατάρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο άνδρες είχαν μία ζεστή χειραψία ενώ ακριβώς δίπλα τους βρέθηκε και ο εμίρης του Κατάρ.



Ολιγόλεπτο τετ α τετ είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στη Ντόχα του Κατάρ, όπου βρίσκονται και οι δύο στο πλαίσιο της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία οι δύο άνδρες είχαν μία ζεστή χειραψία ενώ ακριβώς δίπλα τους βρέθηκε και ο διαμεσολαβητής της συνάντησης, εμίρης του Κατάρ.

BREAKING — Erdogan for the first time met Egyptian President Sisi.



Qatari Emir seems to have arranged a brief salutations in Doha pic.twitter.com/OeFdvsjyy9 — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) November 20, 2022

Οι δεσμοί της Άγκυρας με το Κάιρο έχουν τεταθεί από τότε που ο Σίσι, τότε αρχηγός του στρατού της Αιγύπτου, οδήγησε το 2013 στην ανατροπή του Μοχάμεντ Μόρσι της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ο οποίος υποστηρίχθηκε σθεναρά από τον Ερντογάν, σύμφωνα με το Reuters.

Οι δύο χώρες ξεκίνησαν υψηλού επιπέδου πολιτικές διαβουλεύσεις πέρυσι, εν μέσω της ώθησης της Τουρκίας να μειώσει τις εντάσεις με τα αραβικά κράτη που συμμαχούν με τις ΗΠΑ.

Άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες με τους οποίους συνομίλησε ο Ερντογάν είναι ο διάδοχος του Κουβέιτ Σεΐχης Μισάαλ Αλ-Αχμάντ Αλ Τζαμπέρ Αλ-Σαμπάχ και ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, αντιπρόεδρος και πρωθυπουργός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και ο ηγέτης του Ντουμπάι.

Στο ταξίδι του στο Κατάρ, ο Ερντογάν συνοδεύεται από τη σύζυγό του Εμινέ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Fobos”: Ξηλώθηκε προβλήτα στο Μεσολόγγι (εικόνες)

Τροχαίο - Χανιά: αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι για εκτέλεση έργων (εικόνες)

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες και για τον πατέρα Αντώνιο