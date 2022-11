Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Εύκολο πέρασμα από την Καρδίτσα

Επικράτησε της Καρδίτσας εύκολα ο Παναθηναϊκός, μετά από την...διαβολοβδομάδα.

Σε «μονόλογο» του Παναθηναϊκού εξελίχθηκε το ματς στην Καρδίτσα, με τους «πράσινους» να επικρατούν με 99-82 της ομώνυμης ομάδας, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Basket League. Παρά τις απουσίες των Γκριγκόνις, Μπέικον και Αβδάλα, οι «πράσινοι» έκαναν ό,τι ήθελαν στο «παρκέ» του κλειστού «Γιάννης Μπουρούσης», για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους σε 4-1. Ο Γιώργος Παπαγιάννης με 20 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού, 17 πρόσθεσε ο Λι, ενώ από 14 είχαν οι Μποχωρίδης και Γιώργος Καλαϊτζάκης. Πλέον, ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνεται στη Euroleague, αφού ακολουθεί «διαβολοβδομάδα», με δύο ματς στο ΟΑΚΑ και πρώτη αντίπαλο τη Βίρτους Μπολόνια την Τετάρτη (23/11) και δεύτερη τη Βιλερμπάν την Παρασκευή (25/11). Η Καρδίτσα άντεξε μόνο στα πρώτα λεπτά της 1ης περιόδου, είχε κορυφαίο τον Μπέιτμον με 22 πόντους και υποχώρησε στο 1-4.

Τα δεκάλεπτα: 19-27, 38-57, 59-76, 82-99,

Ο Ουίλιαμς μπήκε «ζεστός», μετά το τζάμπολ, και με δύο δικά του τρίποντα ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 5-7. Όσο όμως ήταν εύστοχος ο Μπεχάιμ έξω από τα 6.75, η Καρδίτσα κατάφερνε να μην επιτρέπει στους «πράσινους» να ξεφύγουν (8-11). Με τους Παπαγιάννη, Καλαϊτζάκη και Λι να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στο σκοράρισμα ο Παναθηναϊκός απομακρύνθηκε με +8 (10-18), για ν' αναλάβει δράση ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Ο γκαρντ των «πρασίνων» πέτυχε διαδοχικούς δικούς του πόντους, για το 19-27 στο τέλος της 1ης περιόδου. Η Καρδίτσα... δεν μπορούσε ν' ακολουθήσει τον ρυθμό του αντιπάλου της στη 2η περίοδο, με τους παίκτες του Ντέγιαν Ράντονιτς να σημειώνουν 30 πόντους σε αυτό το διάστημα. Η Καρδίτσα πλησίασε (23-29), αλλά έκτοτε με τους Παπαγιάννη και Πονίτκα ορεξάτους ο Παναθηναϊκός εκτόξευσε τη διαφορά στο +16 (25-41). Οι «πράσινοι» ξέφυγαν και με 31-56, για το 38-57 του ημιχρόνου. Τόσο στην 3η όσο και στην 4η περίοδο, οι φιλοξενούμενοι κυνηγούσαν από απόσταση... διψήφιας διαφοράς, αφού ο Παναθηναϊκός επεδείκνυε πολυφωνία στην επίθεση και δεν απειλήθηκε σε καμία στιγμή του ματς.

Διαιτητές: Τσαρούχα-Ταρενίδης Στ.-Μαρινάκης

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Βαγγέλης Αγγέλου): Μπεχάιμ 15 (3), Μπέιτμον 22 (2), Αγραβάνης 8 (2), Τσούκας 2, Γόντικας 10, Αθηναίου 13 (3), Καρράς, Καλαϊτζάκης, Ντελοριέρ 11 (1), Αλεξιάδης, Πεφάνης 1

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Καλαϊτζάκης Π. 6, Ουόλτερς, Παπαγιάννης 20, Ουίλιαμς 6 (2), Πονίτκα 6, Λι 17 (2), Μποχωρίδης 14 (2), Καλαϊτζάκης Γ. 14 (2), Μαντζουκας 6 (2), Γκουντάιτις 10

