Κοινωνία

Κακοκαιρία “Fobos”: Προβλήματα στη δυτική Ελλάδα (εικόνες)

Ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ανεμοστρόβιλος τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας “Fobos” που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας από το απόγευμα της Κυριακής.

Μεγάλος όγκος νερού, ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι είναι τα κύρια φαινόμενα της κακοκαιρίας “Fobos” που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη δυτική Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη.

Από την κακοκαιρία έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, κυρίως από τον αέρα, ενώ δεν είναι λίγες και οι κλήσεις για κοπές δέντρων. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και η μετακίνηση είναι κατά τόπους επικίνδυνη.

Στη Θεσσαλονίκη η βροχή που εντάθηκε το βράδυ της Κυριακής δεν δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα, όμως ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Στο Μεσολόγγι οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν τον προβλήτα του λιμανιού των καϊκιών και στο σημείο έσπευσαν λιμενικοί και ιδιώτες για να σώσουν ό,τι προλάβουν.

Στην Πάτρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής έχει δεχτεί τηλέφωνα για πτώσεις δέντρων ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή πτώση δέντρου σημειώθηκε στην οδό Γ΄Ορειβατικού αλλά και στην οδό Σμύρνης, στην Ερρίκου Ντυνάν στο Δασύλλιο και στην Παρνασσού. Αναφορές έγιναν στην Πυροσβεστική για συγκέντρωση υδάτων στην Ακτή Δυμαίων στον Κόκκινο Μύλο.