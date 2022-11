Παράξενα

Κρήτη - Γυπαετός: Εντυπωσιακή διάσωση άγριου πτηνού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πτηνό εντοπίστηκε μέσα σε αστικό ιστό, εμφανώς τραυματισμένο.

Αναστάτωση προκάλεσε η παρουσία ενός γυπαετού στην «καρδιά» του Ρεθύμνου.

Το πτηνό εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής σε ταράτσα κτηρίου στην παραλιακή της πόλης, με περαστικούς να ειδοποιούν το Δασαρχείο, καθώς φαινόταν τραυματισμένο.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός για την διάσωσή του και όταν ώρες αργότερα το όρνιο βρέθηκε σε φράχτη απέναντι από την πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη, εθελοντές της ομάδας Πολιτικής Προστασίας κατάφεραν να το πιάσουν.

Το αρπακτικό πτηνό μεταφέρθηκε στο Δασαρχείο Ρεθύμνου.

Δείτε καρέ - καρέ την διάσωση του πτηνού:

Πηγή: Creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αλβανία - Πλημμύρες: νεκροί πατέρας και γιός που παρασύρθηκαν από χείμαρρο

Ρεύμα - ΔΕΗ: τα τιμολόγια για τον Δεκέμβριο

Κάσος: Ισχυρός σεισμός και προειδοποίηση για τσουνάμι - Αισθητός σε Τουρκία και Αίγυπτο