Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιώργης Μασσαβέτας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη προκάλεσε το άγγελμα του θανάτου του Γιώργου Μασσαβέτα.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώργης Μασσαβέτας.

Υπήρξε πολιτικός συντάκτης, αρθρογράφος και αρχισυντάκτης σε πολλές εφημερίδες (κυρίως στην «Ελευθεροτυπία» και στον τοπικό Τύπο), ενώ ξεχώρισε για τα χρονογραφήματά του.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή σε ανάρτηση στο Facebook ο γιος του δημοσιογράφου, Αλέξανδρος.

Το βιογραφικό του

Ο Γιώργης Μασσαβέτας γεννήθηκε στον Πειραιά το 1944 και μεγάλωσε στην Κοκκινιά.

Ξεκίνησε να γράφει σε τοπικές εφημερίδες από το 1958 και τελικά παρέμεινε δημοσιογράφος, αν και φιλοδοξούσε να γίνει χημικός. Υπήρξε πολιτικός συντάκτης, αρθρογράφος και αρχισυντάκτης σε πολλές εφημερίδες.

Ξεχώρισε κυρίως για τα χρονογραφήματά του, τα οποία κυκλοφόρησαν σε πέντε βιβλία: «Στη μάχη για την Αλλαγή» (πρόλογος Ανδρέα Παπανδρέου), «Καλημέρα κύριε Πρόεδρε», «Καληνύχτα κύριε Πρόεδρε», «Καλημέρα Πολίτη» και «Η κληρονομιά του Ανδρέα». Το 1996 εξέδωσε επίσης ένα πολιτικό χρονικό με τον τίτλο «Ανατρέψατε Μητσοτάκη», που πέρασε στα μπεστ σέλερ της χρονιάς.

Στο λογοτεχνικό στίβο πρωτοεμφανίστηκε το 1975, με την ποιητική συλλογή «Φιλήσυχοι Πολίτες» και δέκα χρόνια αργότερα με την «Κατάθεση Ψυχής». Έχει εκδώσει επίσης ένα παιδικό βιβλίο με τον τίτλο «Των Οσπρίων n Γιορτή», καθώς και τη συλλογή διηγημάτων «Γυναικείες Ιστορίες», για την οποία ο Μίμης Ανδρουλάκης τον χαρακτήρισε «Κάρολο Ντίκενς τής Ελλάδας».

Έχει τιμηθεί για τη στήλη «Καλημέρα κ. Πρόεδρε» με το βραβείο του Ιδρύματος Μπότση, με τη δημόσια μάλιστα παραίνεση του Κωνσταντίνου Καραμανλή «όχι μόνο να τον διαβάζετε, αλλά να τον μελετάτε».

Υπήρξε υποψήφιος της Ενωμένης Αριστεράς το 1974 στη Φωκίδα και του ΠΑΣΟΚ το 1981 στην Β’ Πειραιά. Το 1987 διεγράφη από την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ λόγω της κριτικής που ασκούσε από τη στήλη του «Καλημέρα κ. Πρόεδρε» στην «Ελευθεροτυπία».

Η στήλη «Καλημέρα κ. Πρόεδρε» δημοσιευόταν καθημερινά στις ακόλουθες ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες (αλφαβητικά): «Αργολίδα», «Αρκαδικές Ειδήσεις», «Βοιωτική Ώρα», «Δημοκράτης» Μυτιλήνης, «Ελεύθερη Θράκη» Αλεξανδρούπολης, «Ελευθερία» Ζακύνθου, «Ελευθερία» Καλαμάτας, «Ελευθερία» Κέρκυρας, «Ενημέρωση» Τρικάλων, «Κόσμος» Λάρισας, «Νέος Κήρυκας» Χανίων, «Παρατηρητής» Σπάρτης, «Πιερικοί Αντίλαλοι», «Πρωινή» Κορίνθου, «Πρώτη» Πύργου, «Σήμερα στη Θεσσαλονίκη», «Σημερινή» Πάτρας, «Τα Νέα της Αιτωλοακαρνανίας», «Ταχυδρόμος» Βόλου, «Τοπική Φωνή» Πρέβεζας και «Χρόνος» Κοζάνης αλλά και στις εβδομαδιαίες «Αμβρακία» Άρτας, «Πέλλα News» Σκύδρας και «Νέα Επαρχία» Σητείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλβανία - Πλημμύρες: νεκροί πατέρας και γιός που παρασύρθηκαν από χείμαρρο

Ρεύμα - ΔΕΗ: τα τιμολόγια για τον Δεκέμβριο

Κάσος: Ισχυρός σεισμός και προειδοποίηση για τσουνάμι - Αισθητός σε Τουρκία και Αίγυπτο