Ρεύμα - Δεκέμβριος: τα τιμολόγια των παρόχων

Συγκρατημένες είναι οι μειώσεις στα τιμολόγια των παρόχων για τον Δεκέμβριο. Ποια θα είναι η τελική επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Συγκρατείται η μείωση στις ονομαστικές τιμές προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο.

Η επιστροφή σε ανοδική πορεία των τιμών του φυσικού αερίου στο ολλανδικό hub TTF κατά το τελευταίο δεκαήμερο φαίνεται να οδήγησε τους προμηθευτές σε επανεξέταση των αρχικών προθέσεων τους να προχωρήσουν σε πιο γενναιόδωρες μειώσεις τον επόμενο μήνα, συγκριτικά με τον τρέχοντα. Έτσι, με βάση τις τιμές που είχαν ανακοινώσει ως τις 2 τα ξημερώματα επτά εταιρίες το ποσοστό μείωσης κινείται κατά μέσο όρο σε 10%.

Το «ταβάνι» δίνει η ΔΕΗ με 0,38 ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 0,397 ευρώ του Νοεμβρίου, για καταναλώσεις έως 500 κιλοβατώρες. Για πάνω από αυτές η τιμή της διαμορφώνεται σε 0,397 ευρώ την κιλοβατώρα από 0,409 ευρώ του Νοεμβρίου.

Η Protergia, που διαθέτει το μεγαλύτερο μερίδιο ανάμεσα στους ιδιώτες παρόχους, ρίχνει την τιμή της για τον επόμενο μήνα στα 0,368 ευρώ την κιλοβατώρα έναντι 0,395 ευρώ του Νοεμβρίου.

Η Elpedison για τα δικά της προγράμματα κινείται σε ένα εύρος τιμών μεταξύ 0,35-0,38 ευρώ την κιλοβατώρα.

Η ΗΡΩΝ ξεκινά με 0,38 ευρώ την κιλοβατώρα σε δύο προγράμματα της, έναντι 0,470 ευρώ. Το ένα από αυτά με την έκπτωση συνέπειας 20% (την εξασφαλίζεις αν πληρώνεις έγκαιρα τον λογαριασμό) μειώνεται στα 0,304 ευρώ και το άλλο με έκπτωση συνέπειας συν προμήθεια φυσικού αερίου πέφτει στα 0,2774 ευρώ. Η εταιρία έχει ένα ακόμη πρόγραμμα, που αφορά στους παλιούς πελάτες της, με τιμή 0,369 ευρώ την κιλοβατώρα.

Η Vatt & Volt έχει τιμή στα 0,389 ευρώ την κιλοβατώρα, έναντι 0,404 ευρώ και η Volterra στα 0,398 ευρώ την κιλοβατώρα έναντι 0,428 ευρώ.

Από τους «μικρούς» η Ελίν βγαίνει επιθετικά, με τιμή στα 0,31 ευρώ την κιλοβατώρα έναντι 0,41 ευρώ για δύο νέα προγράμματα της που διατίθενται από τον Οκτώβριο, ενώ για τους παλιούς πελάτες της η τιμή είναι στα 0,335 ευρώ την κιλοβατώρα έναντι 0,420 ευρώ.

Τώρα, το ενδιαφέρον των νοικοκυριών στρέφεται στο ύψος των κρατικών επιδοτήσεων που θα ανακοινωθούν και οι οποίες θα προσδιορίσουν την τελική επιβάρυνση τους.

