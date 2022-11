Υγεία - Περιβάλλον

Ιώσεις - RSV: αυξημένες νοσηλείες από τον συγκυτιακό ιό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν ειδικοί της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με βάση και τα διεθνή δεδομένα. Πως μπορούμε να διακρίνουμε τους τρεις αναπνευστικούς ιούς: RSV, γρίπη και κορονοϊό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

"Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ροδάνθη Ελένη Συρίγου, Γιάννης Ντάνασης, και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα της πρόσφατης δημοσίευσης του Michal Canetti και συνεργατών στην επιστημονική επιθεώρηση WebMd με θέμα τον αυξημένο αριθμό νοσηλειών από τον ιό RSV καθώς και τη διάκριση των ιών RSV, γρίπης και Covid-19.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV): πρόκειται για έναν εξαιρετικά μεταδοτικό ιό του ανωτέρου αναπνευστικού που μολύνει κυρίως παιδιά. Φέτος, ωστόσο, έχει παρουσιαστεί σε μεγάλο ποσοστό σε ηλικιωμένα άτομα. Έξι στους 100.000 ηλικιωμένους Αμερικανούς ενήλικες νοσηλεύονται με RSV, σύμφωνα με στοιχεία από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, το οποίο είναι περίπου 10 φορές υψηλότερο από το αναμενόμενο ποσοστό. Ο Thomas Russo, MD, από το Πανεπιστήμιο του Buffalo αναφέρει ότι τα παιδιατρικά κρούσματα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη φέτος και η επίδραση στους ενήλικες συνδέεται με αυτό το κύμα.

Η μεγαλύτερη ανησυχία των ειδικών είναι η αυξημένη πιθανότητα η λοίμωξη RSV να προκαλέσει επιπλεγμένη πνευμονία καθώς και η πιθανή αλληλοεπικάλυψη των ιών SARS-CoV-2, RSV και γρίπης.

Τα πιο κοινά συμπτώματα και των τριών ιών είναι η καταρροή, ο βήχας, η απώλεια όρεξης και ο πυρετός.

Τα συμπτώματα του γαστρεντερικού συστήματος αποτελούν μια σημαντική ένδειξη του ιού SARS-COV-2. Ο έμετος και η διάρροια είναι πιο συχνά με την Covid-19 και σε κάποιο βαθμό τη γρίπη, σε σύγκριση με τον RSV. Αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή ο ιός SARS-CoV-2 προσκολλάται στους υποδοχείς ACE2 που βρίσκονται τόσο στους πνεύμονες όσο και στο έντερο, επομένως μπορεί να επηρεάσει και τα δύο μέρη του σώματος. Επιπλέον, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η απώλεια γεύσης και όσφρησης είναι ένα (σχεδόν) μοναδικό σημάδι νόσησης από Covid-19. Μία άλλη ένδειξη είναι ο χρόνος εμφάνισης των συμπτωμάτων. Ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον ιό της γρίπης τείνουν να εμφανίζουν συμπτωματολογία πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους ιούς και σε μεγαλύτερη βαρύτητα σε σχέση με την έναρξη τους.

Η καταρροή και ο συριγμός είναι μερικά χαρακτηριστικά συμπτώματα του RSV και να οδηγήσει σε βρογχιολίτιδα. Η βρογχιολίτιδα είναι φλεγμονή και συμφόρηση στους μικρούς αεραγωγούς των πνευμόνων, η οποία με τη σειρά της μπορεί να προκαλέσει τον ήχο συριγμού.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία από την Επιτροπή Λοιμωδών Νοσημάτων της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής υποδηλώνουν ότι το κοινό κρυολόγημα είναι ο κυρίαρχος ιός αυτή τη στιγμή, ακολουθούμενο από τη γρίπη, τον RSV και τον SARS-CoV-2. Είναι πολύ σημαντικό για τον διαχωρισμό των ιών που προσβάλουν παιδιά και ενήλικες να ελέγχονται τα άτομα που εμφανίζουν την αντίστοιχη συμπτωματολογία καθώς υπάρχουν συνδυαστικά τεστ τα οποία μπορούν να ελέγξουν για νόσηση από τον ιό της γρίπης, RSV και Covid-19".

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Δευτέρας στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

“Κιβωτός του Κόσμου” - Καταγγελία Σύρων: κακοποιούν τα 4 παιδιά μας (βίντεο)

Ρεύμα - Δεκέμβριος: τα τιμολόγια των παρόχων