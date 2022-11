Life

Πολύτεκνος περιπτεράς έγινε καλόγερος “χάρη” σε ραδιοφωνική εκπομπή!

Τι λέει ο π. Ευγένιος για την “βρώμικη καρδιά της Αθήνας” που άφησε πίσω του, μαζί με την γυναίκα, τα παιδιά και τα πολλά εγγόνια του

Από την «καρδιά» της χώρας βρέθηκε σε μοναστήρι στην Κρήτη! Ο λόγος για τον μοναχό Ευγένιο, ο οποίος πήρε τη δύσκολη απόφαση να γίνει μοναχός στην Ιερά Μονή Οδηγήτριας.

Αφορμή για να αφήσει 4 παιδιά και 11 εγγόνια στάθηκε μια ραδιοφωνική εκπομπή που άκουσε. Ο μοναχός Ευγένιος είχε περίπτερο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Συντάγματος.

Ο ίδιος όπως αναφέρει σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του Facebook Δια-SOS-τε τη Μεσαρά, κατάφερε να ξεφύγει από το «βούρκο» της Αθήνας και να έρθει στο Μεσαρίτικο μοναστήρι, πριν αυτό προλάβει να τον πνίξει, τα κέντρα διασκέδασης και τα μπαράκια που λειτουργούσαν απέναντι από την δουλειά του και τελικά για τον δρόμο του Θεού που κατάφερε έστω και αργά να τον βρει.

Όσο για τα παιδιά, τη γυναίκα και τα 11 εγγόνια του: «Στην αρχή παραξενευτήκαν ενώ στη συνέχεια όταν κατάλαβαν μου είπαν, καλά το έκανες πατέρα».

Η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Οδηγήτριας βρίσκεται πάνω στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων Ορέων στα νότια του νομού Ηρακλείου, που αποτελούν το «Αγιον Όρος» της Κρήτης.

Πηγή: neakriti.gr

