Λάρισα: Γυναίκα σταμάτησε το αμάξι στη μέση του δρόμου, άρχισε να χορεύει και να πετάει καρέκλες (εικόνες)

Στο τσακίρ κέφι η νεαρή οδηγός, μετά από όλα αυτά έριξε το αυτοκίνητο της σε ένα δέντρο προσπαθώντας να παρκάρει, πριν την ηρεμήσουν οι αστυνομικοί.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι αντίκρισαν το τραγελαφικό σκηνικό νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στην οδό Βόλου, στη Λάρισα, λίγο μετά τις 4 μ.μ. όταν μία οδηγός ούσα παραπάνω από το κανονικό ευδιάθετη, σταμάτησε το αυτοκίνητό της στη μέση της οδού Βόλου, με ανοικτές τις πόρτες και τη μουσική να παίζει Κωνσταντίνο Αργυρό στην διαπασών, κατέβηκε από το όχημά της και άρχισε να χορεύει.

Στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητο και προσπαθώντας να σταθμεύσει το έριξε πάνω σε ένα δέντρο, ενώ ταυτόχρονα πηδούσε από το παράθυρο.

Οι διερχόμενοι οδηγοί και οι περαστικοί έμειναν άναυδοι με την συμπεριφορά της νεαρής γυναίκας, γύρω στα 35 ετών καθώς αφού έκανε το… σόου της δεν σταμάτησε εκεί, βρήκε δύο καρέκλες από παρακείμενο παντοπωλείο και άρχισε να τις πετάει στον δρόμο.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έφτασε στο σημείο με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να την ηρεμήσουν. Εν τέλει κατάφεραν να την βάλουν μέσα στο περιπολικό.

