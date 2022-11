Πολιτική

Κώστας Καραμανλής: Εμένα τουλάχιστον με παρακολουθούσαν σοβαρές υπηρεσίες

Η αποκάλυψη δια στόματος Κοττάκη, σε παρουσίαση βιβλίου, στη Λάρισα, παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού.

Στις παρακολουθήσεις αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Οι απόρρητοι φάκελοι Καραμανλή» ο Μανώλης Κοττάκης σε εκδήλωση που έγινε στη Λάρισα.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος μετέφερε και μια ατάκα του Κώστα Καραμανλή, ζητώντας μάλιστα την άδεια αν μπορεί να το πει από τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος έδωσε το παρών στην εκδήλωση.

Έπειτα από το σχετικό νεύμα του κ. Καραμανλή, ο δημοσιογράφος αποκάλυψε πως του είχε πει την εξής ατάκα, «Εμένα τουλάχιστον με παρακολουθούσαν σοβαρές υπηρεσίες».





