Πολιτική

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων - Σακελλαροπούλου: Άρτια εκπαιδευμένοι και έτοιμοι οι “φρουροί” της Ελλάδας

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας για τon εορτασμο της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συμμετείχε στη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για τον εορτασμό της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις, με το άρτιο επίπεδο εκπαίδευσης, ετοιμότητας και πατριωτικού ήθους που τις χαρακτηρίζει, αποτελούν τον εγγυητή της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της ασφάλειας των συνόρων μας.

Τιμάμε όσους, στην ιστορική διαδρομή του έθνους, δεν υπέκυψαν, όσο ισχυρός κι αν ήταν ο εχθρός, και θυσίασαν και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Έχουν για πάντα την ευγνωμοσύνη μας.

Χρόνια πολλά!»

