Κόσμος

Δυτική Όχθη: νεκρός Παλαιστίνιος μαθητής από ισραηλινά πυρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η αιματοχυσία στην πολύπαθη περιοχή, αυτήν την φορά σε επιδρομή του ισραηλινού στρατού για σύλληψη υπόπτου.

Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σήμερα σε επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με στόχο τη σύλληψη υπόπτου και στις ταραχές που ξέσπασαν σκοτώθηκε ένας Παλαιστίνιος μαθητής λυκείου.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν στη Τζενίν έναν άνδρα που πιστεύεται ότι είχε στήσει ενέδρες. Όταν Παλαιστίνιοι τους πυροβόλησαν και τους έριξαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς οι στρατιώτες απάντησαν στα πυρά, με αποτέλεσμα να χτυπήσουν τουλάχιστον έναν άνθρωπο.

Γιατροί δήλωσαν ότι ένας μαθητής λυκείου σκοτώθηκε στο περιστατικό αυτό. Το παλαιστινιακό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι ο έφηβος πήγαινε στο σχολείο του την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι ο Παλαιστίνιος ύποπτος που προσπαθούσαν να συλλάβουν οι Ισραηλινοί στρατιώτες τελικά παραδόθηκε όταν στρατεύματα περικύκλωσαν το σπίτι του και άρχισαν να πυροβολούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλβανία - Πλημμύρες: νεκροί πατέρας και γιός που παρασύρθηκαν από χείμαρρο

Κώστας Καραμανλής: Εμένα τουλάχιστον με παρακολουθούσαν σοβαρές υπηρεσίες

“Κιβωτός του Κόσμου” - Χλίτσιος στο “Πρωινό”: απίστευτα τραγικά όσα “έφερε” η μαρτυρία μου