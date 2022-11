Πολιτική

Τσίπρας: Αδίστακτος και επικίνδυνος για τη Δημοκρατία ο Μητσοτάκης

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για τις υποκλοπές, τα «γαλάζια» golden boy’s, τα ελληνοτουρκικά και τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες.

«Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να στήσει ένα καθεστώς που μοίρασε δισεκατομμύρια κρατικού χρήματος σε ημέτερους», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ελευθερία» της Λάρισας. «Ένα καθεστώς που μοίρασε δισεκατομμύρια κρατικού χρήματος με απευθείας αναθέσεις σε ημέτερους, διαπλεκόταν με την παρασιτική ελίτ, έχτισε μηχανισμό προπαγάνδας με άξονα μια σειρά από ΜΜΕ και την ίδια στιγμή άφηνε την κοινωνία ανοχύρωτη απέναντι σε κάθε κίνδυνο», σημείωσε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας πως «οι υποκλοπές ήρθαν να καταδείξουν ότι η αθλιότητα των πολιτικών τους, χρειάστηκε και εξίσου άθλια μέσα για να επιβληθεί». Ο Αλ. Τσίπρας χαρακτήρισε «αδίστακτο» και «επικίνδυνο για τη δημοκρατία» τον πρωθυπουργό, ενώ του καταλόγισε πως «ακόμη και σήμερα δείχνει αμετανόητος».

«Αυτό που αποκαλύπτεται σήμερα είναι ένα καθεστώς σήψης και παρακμής, που υπονόμευσε τη δημοκρατία και τη θεσμική τάξη. Όσο περνά ο καιρός, θα βρισκόμαστε μπροστά στην αποκάλυψη πρακτικών πρωτοφανών για μια ευρωπαϊκή δημοκρατία στον 21ο αιώνα», συνέχισε, καλώντας τον κόσμο σε «δράση» και «ενεργή συμμετοχή στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή».

Όσον αφορά το «σχέδιο εξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», ο Αλ. Τσίπρας είπε: «Έχουμε και το όραμα και το πρόγραμμα και τους ανθρώπους που θα δουλέψουν μέρα-νύχτα για να γίνει η Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Μια χώρα δίκαιη, που θα ελαφρύνει άμεσα τα βάρη της ακρίβειας στα βασικά αγαθά, την ενέργεια και τα καύσιμα, θα στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα και θα βάλει άμεσα σε εφαρμογή ένα συνολικό πλάνο για την ανάταση της παραγωγής στη χώρα».

Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει «το πήγαινε-έλα βαλιτσών», ξεκαθάρισε πως «δεν είναι μόνο οι βαλίτσες». «Είναι τα δωράκια με τις απευθείας αναθέσεις, τις επιδοτήσεις σε ανθρώπους του ευρύτερου κομματικού κράτους της Δεξιάς. Είναι τα bonus στα γαλάζια golden boys. Είναι τα γαλάζια κοράκια που αγόραζαν δάνεια κοψοχρονιά -όπως ο κ. Πάτσης- και κυνηγούν τον κόσμο να του πάρουν τα σπίτια και τα μαγαζιά του», υπογράμμισε.

Σχετικά με τις έρευνες για υδρογονάνθρακες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εξέφρασε την άποψη πως «η κυβέρνηση υλοποιεί τις συμφωνίες για έρευνες, προφανώς σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο που έχει στόχο την αλλαγή ατζέντας από την ακρίβεια και τις υποκλοπές», ενώ τόνισε την ανάγκη για «μια στρατηγική που θα μας βοηθάει στην κάλυψη των άμεσων αναγκών μας απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αλλά και μεσοπρόθεσμα απέναντι στην κλιματική».

Ο Αλ. Τσίπρας άσκησε έντονη κριτική και για τα ελληνοτουρκικά, κάνοντας λόγο για «έλλειψη στρατηγικής» από μια κυβέρνηση «που κινείται στον αυτόματο πιλότο του πιστού και δεδομένου σύμμαχου των ΗΠΑ με περιστασιακές, αλλά ανούσιες αντιτουρκικές κορόνες».

«Εκεί στην Ανατολική Μεσόγειο αντί να παρακολουθούμε τρίτους να καθορίζουν τις εξελίξεις, πρέπει εμείς να πάρουμε την πρωτοβουλία. Να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα και να ανοίξουμε τον διάλογο με Λιβύη, Αίγυπτο και Τουρκία για οριοθέτηση ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας στη Χάγη στην Ανατολική Μεσόγειο. Ασφαλώς, με όρο τη συμμετοχή και της Κύπρου, ώστε η ενέργεια να αποτελέσει καταλύτη και για το Κυπριακό. Είδαμε τι έγινε με το Ισραήλ και τον Λίβανο. Δύο χώρες που συμφώνησαν σε οριοθέτηση, ενώ είναι σε πόλεμο», ανέφερε.

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη από κανέναν. Οι συμμαχίες μας πρέπει να στηρίζονται στη βάση του αμοιβαίου οφέλους. Ακόμη και με την αποδεδειγμένα φίλη Γαλλία. Δεν γίνεται να δίνουμε 7 δισ. για φρεγάτες και αεροσκάφη και να μην υπάρχει πρόβλεψη ούτε μια βίδα να παραχθεί στην εθνική αμυντική μας βιομηχανία. Πράγμα το οποίο θα επιδιώξουμε να διορθωθεί με μια προοδευτική κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Τέλος, ερωτηθείς για ζητήματα που απασχολούν τη Θεσσαλία και συγκεκριμένα τις προειδοποιήσεις για επερχόμενη ερημοποίησή της, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε πως «το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουν παγώσει σχεδόν όλα τα έργα που ήταν δρομολογημένα από μας, σχετικά με τα φράγματα στα Φάρσαλα, τον Τύρναβο και την Ελασσόνα και τα έργα μεταφοράς νερού από τη λίμνη Κάρλα». «Η ερημοποίηση του κάμπου αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης της ΝΔ να εγκαταλείψει την αγροτική παραγωγή σε όλα τα επίπεδα», σημείωσε, αντιπαραβάλλοντας τη «στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ», η οποία είναι να δοθεί «μια νέα ώθηση, νέα εργαλεία και κατεύθυνση ώστε να πρωτοστατήσει στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια».

