“Κιβωτός του Κόσμου” - Οικονόμου: “Καθαίρεση” από την Διοίκηση της παπαδιάς και του πατρός Αντωνίου

Οι ανακοινώσεις του κυβερνητικού επροσώπου για την "Κιβωτό του Κόσμου" μετά την έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου.

Τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την πρωινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

"Οι καταγγελίες είναι σοβαρές και μάλιστα για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, όπως είναι τα παιδιά που έχουν βρεθεί εκτός της οικογενειακής τους εστίας για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Χρειάζεται να γίνει πλήρης διερεύνηση των καταγγελιών και πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές. Δεν χρειάζεται ούτε αδιαφορία, ούτε και κωλυσιεργία, αλλά ούτε και βιαστικές κινήσεις και συμπεράσματα".Ό, τι απόφαση και αν παρθεί θα αφορά τα παιδιά" είπε ο κ. Οικονόμου.

Ο κ. Οικονόμου ανακοίνωσε την άμεση αντικατάσταση της Διοικητης της ΜΚΟ, επικεφαλής της οποίας μέχρι σήμερα ειναι η πρεσβυτέρα του πατρός Αντωνίου Παπανικολάου.

"Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις", είπε ο κ.Οικονόμου, ξεκινώντας τις αναφορές του στην "Κιβωτό του Κόσμου".

"Και σε αυτήν την περίπτωση, η Ελληνική Αστυνομία συνδράμει στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και -εφόσον υπάρχουν εγκληματικές πράξεις- οι υπαίτιοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Ο νόμος ισχύει για όλους, εφόσον υπάρχουν εγκληματικές πράξεις, οι υπαίτιοι θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη" τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

"Αποφασίστηκε η άμεση αντικατάσταση της διοίκησης της "Κιβωτού του Κόσμου", στη σύσκεψη που έγινε νωρίτερα, και αυτό μπορεί να γίνει άμεσα με βάση το νόμο που ψηφίστηκε το 2022" ανέφερε ο κ. Οικονόμου.

Παράλληλα, όπως επεσήμανε "δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην αποϊδρυματοποίηση των παιδιών και η ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής". Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τις αλλαγές που έχουν γίνει "το 40% των παιδιών που ήταν στα ιδρύματα το 2019, είναι τώρα σε ανάδοχες οικογένειες".

Επεσήμανε, ακόμη "τη θέσπιση του επιδόματος αναδοχής, ως οικονομική ενίσχυση προς όλες τις ανάδοχες οικογένειες, που κυμαίνεται από 325 έως και 1.200 ευρώ το μήνα ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των παιδιών που υιοθετούνται αλλά και στην διεύρυνση των ηλικιακών ορίων για όσους επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι. Από 30 έως 60 ετών που ήταν, η αναδοχή είναι πλέον εφικτή σε συμπολίτες μας από 25 έως και 75 ετών, με μέγιστη ηλικιακή διαφορά μεταξύ του παιδιού και του αναδόχου, τα 50 έτη."

Μάλιστα, όπως ανέφερε "Δυστυχώς, έως πρόσφατα, ο χώρος των ιδρυμάτων αυτών είχε αφεθεί σχεδόν ανεξέλεγκτος. Επαφιόμασταν περισσότερο στην προσωπική ευθύνη, το ζήλο και το φιλότιμο των εθελοντικών δομών των οργανώσεων αυτών. Επαναλαμβάνω, σε πολλές περιπτώσεις το μοντέλο αυτό απέδωσε, σε άλλες όμως, φαίνεται, ότι αφέθηκαν περιθώρια ώστε να φυτρώσουν ζιζάνια. Η αρμόδια Υπουργός φροντίζει εδώ και καιρό για τη θεσμική οχύρωση και οργάνωση του χώρου, με μοναδική μέριμνα, με απόλυτη προτεραιότητα το καλό των παιδιών. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί σε τέτοιου είδους περιπτώσεις και ευαίσθητοι, χωρίς παρορμητισμό. Όλα πρέπει να γίνουν θεσμικά και θα γίνουν θεσμικά και με βάση τις αρχές του δικαίου και της λογικής".

"Η θέση και οι πολιτικές της Κυβέρνησης απέναντι σε φαινόμενα κακοποίησης παιδιών είναι ξεκάθαρες και συνοψίστηκαν από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση. Συνοψίστηκαν με μία φράση «μηδενική ανοχή»" υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.





Σοκάρουν οι καταγγελίες που έρχονται στο "φως"

Σε ακόμη μια καταγγελία για την «Κιβωτό του Κόσμου», καταγγελία που προκαλεί νέο σοκ, προχώρησε μητέρα παιδιών που φιλοξενούνταν στην «ΚτΚ», σχετικά με την λειτουργία της ΜΚΟ στο εξής και ενώ ήδη ο Αρχιεπίσκοπος έχει λάβει μέτρα σε βάρος του πατρός Αντωνίου Παπανικολάου.

Η μητέρα, στην καταγγελία της που έγινε στο debater.gr και προβλήθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, υποστηρίζει ότι στην δομή χτυπούσαν και κλείδωναν σε κλουβί τα παιδιά, ενώ κάνει έμμεσες αναφορές και σε παράνομες υιοθεσίες.

"Δυστυχώς ήταν και τα δικά μου παιδιά στην Κιβωτό, φοβάμαι κιόλας να πω το οτιδήποτε… Δυστυχώς έχει κακοποιηθεί και το δικό μου παιδί το μεγάλο, ο γιος μου που είναι 15 χρονών. Πριν από κάποιους μήνες, γιατί βασικά εγώ τα παιδιά τα πήρα τώρα.

Γνωρίζανε φυσικά ότι τα παιδιά κακοποιούνται και είχαν γίνει διαφορά περιστατικά και ο Συνήγορος του Πολίτη ήταν ενήμερος.

O γιος μου ο μικρός τώρα είναι εννιά, όταν ήταν στο Βόλο, απ ότι μου είπε το παιδί και έχω δώσει και φωτογραφίες στον Συνήγορο του Πολίτη, τους έχω στείλει δηλαδή και υλικό. Κλείδωναν το παιδί μέσα και όχι μόνο το δικό μου το παιδί, απλά δυστυχώς ήταν και το δικό μου παιδί μέσα σε όλο αυτό. Κλείδωναν τα παιδιά μέσα σε κλουβί χωρίς φαγητό, χωρίς νερό όλη την ημέρα και το άφηναν εκεί για τιμωρία. Για παραδειγματισμό… Δηλαδή ζούμε σε συνθήκες μεσαίωνα. Και όμως υπάρχουν φωτογραφίες από το κλουβί αυτό, διότι εγώ πήγα στο Βόλο. Αν μάθουν ότι εγώ μίλησα… "





Στην κάμερα του ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε το πρωί της Δευτέρας, ο Ανουάρ Μπακρί, Γραμματέας συνδέσμου Σύρων Ελλάδας καταγγέλοντας πως προσφυγόπουλα από τη Συρία δέχτηκαν κακοποίηση σε δομές του οργανισμού.

Οι γονείς είχαν τα 4 παιδιά τους ηλικιών από 3 έως 5 ετών στην "Κιβωτό του Κόσμου" και σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν οι γονείς, ήταν πολύ δύσκολο να τα βλέπουν. "Έβλεπαν τα παιδιά δέκα λεπτά κάθε ενάμιση μήνα", τονίζει ο Μπακρί. Η μητέρα των παιδιών, ανέφερε ότι ο ξυλοδαρμός γινόταν γιατί όταν έφευγε η μητέρα, έκλαιγαν και τη ζητούσαν.

Όπως συνεχίζει η καταγγελία, τα παιδιά φοβούνταν όπωε είπε η μητέρα, έτρεμαν και της είπαν ότι "τα έβαζαν σε καφάσια, σε κλουβιά, κάτι μεγάλα κλουβια για παπαγάλους στον κήπο για δύο και τρεις ημέρες, σε απομόνωση" αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ανουάρ Μπακρί.





Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μεταδόθηκε την Δευτέρα τηλεφωνική συνέντευξη του Χρόνη Χλίτσιου, ο οποίος εργαζόταν στην δομή της ΜΚΟ στον Βόλο και ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έκαναν καταγγελία για την «Κιβωτό του Κόσμου» και άρχισαν αν ξετυλίγουν τον μίτο των αποκαλύψεων και των μαρτυριών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Χρόνης Χλίτσιος είπε:

«Είναι τόσο σοβαρά πλέον τα γεγονότα, που πέφτω από τα σύννεφα με αυτά που ακούω. Πραγματικά είναι απίστευτα τραγικό…. Έκανα μία ουσιώδη κίνηση, ενυπόγραφη, με το όνομά μου, συγκεκριμένη ημερομηνία, με πλήρη γνώση του τι μπορεί, συνέπειες να έχω γι’ αυτό. Το 'κανα και μέχρι εκεί.

Εγώ αναφέρθηκα σε τρία άτομα, τρία παιδιά που έγινε ό,τι έγινε. Όπως έκανα και στην ανάρτηση μου, το οποίο ήταν πολύ γνωστό μέσα όλο το σκηνικό, κυκλοφορούσε. Ήμουν τότε μάλιστα σε καραντίνα, λόγω κορονοϊού. Γύρισα τρεις μέρες μετά το περιστατικό, ενημερώθηκα γι’ αυτό. Το ήξερα μάλλον από μηνύματα νωρίτερα, ότι «έγινε αυτό κι αυτό», μίλησα με τα παιδιά.

Πάντως ήταν ένα γεγονός που πρώτα είχε κυκλοφορήσει ήδη μέσα στη δομή, πολύ πριν φτάσω εγώ μετά την καραντίνα. Όλα αυτά τα είπα με κάθε λεπτομέρεια, με ονοματεπώνυμο και περιμένω πότε θα ξαναχρειαστεί να τα πω εκεί που πρέπει.

-Γι’ αυτό με τον ξυλοδαρμό, τι σας είπαν ακριβώς;

Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, είναι δύο μέρες που χτυπάνε τα τηλέφωνα κάθε 10 δευτερόλεπτα, δεν είναι σημαντικό αυτό που έκανα με την κίνηση που έκανα;

Το έκανα με πλήρη γνώση ακόμη και των συνεπειών, γιατί εντάξει, μιλάμε για μία δύναμη, δεν ξέρεις η επόμενη μέρα τι σου ξημερώνει όταν μπαίνεις σε μία τέτοια κατάσταση. Όπως και να ‘χει όμως κάποιοι άνθρωποι δεν έχουμε και πολλές επιλογές, έχουμε πέντε ηθικές αξίες και με αυτές πορευόμαστε, γιατί τα οικονομικά μας δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε αλλά ωστόσο, τουλάχιστον κάποια πράγματα που μας χαρακτηρίζουν…

-Ο πατέρας Αντώνιος τα ήξερε αυτά έτσι;

Το «δεξί χέρι» του ήταν, τον έχει μαζί του. Εγώ μάζεψα το μυαλό μου, τις ημερομηνίες, τα γεγονότα, αναφέρθηκα κάπου συγκεκριμένα και πήγα και το κατήγγειλα.





