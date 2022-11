Κόσμος

Ερντογάν για Συρία: Θα κάνουμε και χερσαίες επιχειρήσεις

Το «μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ», το λέμε και το εννοούμε, δήλωσε ο «Σουλτάνος», αφήνοντας έμμεσες αιχμές και κατά της Ελλάδας.

Και χερσαία επιχείρηση θα πραγματοποιήσει στην Συρία δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ενώ άφησε και έμμεσες αιχμές εναντίον της Ελλάδας λέγοντας ότι «το έχουμε ξαναπεί, αν κάποιος ενοχλήσει τη χώρα μας και τα εδάφη μας, θα τον κάνουμε να πληρώσει το τίμημα».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ταγίπ Ερντογάν αναφερόμενος στις επιδρομές στη Συρία και το Ιράκ είπε πως όταν λέγαμε «μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ», δεν το είπαμε για το τίποτα.

Μάλιστα ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν σε αεροπορική επιχείρηση. Μαζί με τον τουρκικά ΥΠΑΜ και το Γενικό Επιτελείο Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων θα αποφασίσουν πόσες χερσαίες δυνάμεις πρέπει να σταλούν, ανέφερε.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε «Χτυπήσαμε 12 στόχους τρομοκρατών στο Κομπάνι χθες, θα υπάρξει και συνέχεια». Ανέφερε ακόμη ότι χτυπήθηκαν 45 θέσεις του ΡΚΚ σε βάθος περίπου 140 χιλιομέτρων στο βόρειο Ιράκ και 44 θέσεις του ΡΚΚ σε βάθος περίπου 20 χιλιομέτρων στη Συρία.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο δεν είχε καμιά επικοινωνία ούτε με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, ούτε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαδιμίρ Πούτιν πριν από τις επιδρομές.

«Εκ των πραγμάτων, όπως και σε αυτήν την περίπτωση, πάντα λέμε ότι μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε ότι δεν χρειάζονται άδεια για να κάνουν βήμα και η Αμερική πρέπει να το ξέρει αυτό.

Στο μεταξύ έχει ανακοινωθεί επισήμως από τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού ότι από τις ρουκέτες που έριξε το ΡΚΚ στο Γκαζιάντεπ της Τουρκίας σκοτώθηκαν 3 Τούρκοι πολίτες εκ των οποίων ένα παιδί. Από χθες το βράδυ εκτοξεύθηκαν συνολικά 10 ρουκέτες.

Αντιδράσεις από τος ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή, έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στις ΗΠΑ, οι κινήσεις την Άγκυρας, αλλά και οι απειλές Ερντογάν, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1, στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.

Ο γερουσιαστής Κρίστοφερ βαν Χόλλεν (Δημοκρατικός από το Μέριλαντ), μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter:

"Αντε πάλι. Ο Ερντογάν λέει εδώ και μήνες ότι η Τουρκία θα επιτεθεί στους Κούρδους συμμάχους μας στη Συρία, που ηγήθηκαν του αγώνα κατά του ISIS. Κανείς δεν πρέπει να δέχεται να τον κοροϊδεύουν τώρα που το κάνει. Η κυβέρνηση του κ. Μπάιντεν θα πρέπει να μιλήσει με δύναμη”.

Από την πλευρά του ο βουλευτής Φρανκ Παλόν έγραψε στο δικό του λογαριασμό:

"Ο Ερντογάν βομβάρδισε μη στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου ενός νοσοκομείου. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο εργάζομαι για να εμποδίσω την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία. Το σχέδιο επιθετικότητας του Ερντογάν δείχνει ότι δεν μπορούμε να του εμπιστευτούμε τον αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό".





