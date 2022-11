Πολιτική

Οικονόμου για υποκλοπές: Η κυβέρνηση δεν ασχολείται με φήμες και μυθιστορήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε μία ευρεία ατζέντα θεμάτων. Για τις πρόσφατες καταγγελίες για την "Κιβωτό του Κόσμου", αναφέρθηκε στο "Καλάθι του Νοικοκυριού", απάντησε στην Τουρκία και τις προκλήσεις της, ενώ τοποθετήθηκε και για την υπόθεση των υποκλοπών.

"Θέλω να ξεκινήσω μ' ένα δυσάρεστο ζήτημα, με αποτρόπαια περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων. Τις μέρες αυτές λίγο μετά τα όσα αποτρόπαια αποκαλύφθηκαν στην υπόθεση του Κολωνού, η κοινωνία μας συγκλονίζεται από νέες καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών. Οι καταγγελίες είναι σοβαρές και μάλιστα για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα όπως είναι τα παιδιά που έχουν βρεθεί εκτός της οικογενειακής τους εστίας για πολλούς και διαφορετικούς λόγους", τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. "Χρειάζεται να γίνει πλήρης διερεύνηση των καταγγελιών αυτών και πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές. Δε χρειάζεται ούτε αδιαφορία ούτε και κωλυσιεργία αλλά ούτε και βιαστικές κινήσεις και συμπεράσματα. Γιατί ό,τι απόφαση κι αν ληφθεί αυτή θα αφορά τα παιδιά", τόνισε.

Είπε ότι η Ελληνική Αστυνομία συνδράμει τη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και εφόσον υπάρξει εγκληματική πράξη, οι υπαίτιοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Υπογράμμισε ότι ο νόμος ισχύει για όλους και οι αρχές λειτουργούν χωρίς να επιφυλάσσουν διακριτική μεταχείριση σε κανέναν.

Τόνισε ότι πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης και πως η προσοχή όλων μας πρέπει να είναι και είναι στραμμένη στην ασφάλεια των παιδιών που διαμένουν στη δομή, στην Κιβωτό. "Τα παιδιά πρέπει να έχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία εντός της δομής, όποια εξέλιξη κι αν έχει η υπόθεση αυτή που μας έχει ευαισθητοποιήσει όλους".

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πέρασε σε έναν απολογισμό δράσεων της προηγούμενης εβδομάδας επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα καλά μελετημένο σχέδιο δράσεων για την αντιμετώπιση της εισαγόμενης ακρίβειας στα αγαθά, για την προστασία της ποιότητας ζωής των πολιτών απέναντι στις εισαγόμενες κρίσεις, για την απόκρουση των έξωθεν επιβουλών και για τη διασφάλιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αλλά και για τη χαλύβδωση των θεσμών και τη βελτιστοποίηση του κράτους, την ανάπτυξη της οικονομίας και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου της ελληνικής κοινωνίας. "Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας γιατί αυτά είναι τα ζητούμενα, αυτές είναι οι προτεραιότητες των πολιτών", τόνισε και επεσήμανε ότι δεν θα ξεστρατίσει η κυβέρνηση από αυτές.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα, στον μηχανισμό ανάκτησης υπερεσόδων από τους προμηθευτές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στην τρίτη εβδομάδα λειτουργίας για το "καλάθι του νοικοκυριού" καταγράφοντας σημαντική μείωση τιμών και σε μέτρα για τη στήριξη των νέων και την Παιδεία (δωρεάν ευρωπαϊκή κάρτα νέων, πρόγραμμα ψηφιακή μέριμνα 2), σε μέτρα για το Περιβάλλον (ολοκλήρωση των δασικών χαρτών στο 94,5% της επικράτειας, έναρξη εργασιών για δημιουργία δημόσιου χώρου αναψυχής στο Μάτι). Επεσήμανε ακόμη ότι σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και υψηλών επιτοκίων δημιουργείται παράθυρο κατά το οποίο το ετήσιο κόστος χρηματοδότησης της χώρας θα μπορεί να είναι χαμηλότερο από τα σημερινά επιτόκια της αγοράς δημιουργώντας συνθήκες ακόμη μεγαλύτερης ασφάλειας και τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ με 100 εκατ ευρώ των 18 μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco που βρίσκονται στη χώρα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη θέσπιση της πιλοτικής λειτουργίας για το κουμπί πανικού σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και έκλεισε με δυο λόγια, όπως είπε για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας.

Αναλυτικά στην εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανέφερε:

Για τα αποτρόπαια περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων

Τις ημέρες αυτές, λίγο μετά τα όσα αποτρόπαια αποκαλύφθηκαν στην υπόθεση του Κολωνού, η κοινωνία μας συγκλονίζεται από νέες καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών.

Οι καταγγελίες είναι σοβαρές και μάλιστα για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, όπως είναι τα παιδιά που έχουν βρεθεί εκτός της οικογενειακής τους εστίας για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Χρειάζεται να γίνει πλήρης διερεύνηση των καταγγελιών και πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές. Δεν χρειάζεται ούτε αδιαφορία, ούτε και κωλυσιεργία, αλλά ούτε και βιαστικές κινήσεις και συμπεράσματα. Γιατί, ό,τι απόφαση κι αν παρθεί, αυτή θα αφορά τα παιδιά.Και σε αυτήν την περίπτωση, η Ελληνική Αστυνομία συνδράμει στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και -εφόσον υπάρχουν εγκληματικές πράξεις- οι υπαίτιοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Ο νόμος ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις -θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό- και οι Αρχές λειτουργούν χωρίς να επιφυλάσσουν διακριτική μεταχείριση σε κανέναν.

Όπως είπα και προηγουμένως, η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης και των αρμόδιων αρχών. Η προσοχή όλων μας πρέπει να είναι και είναι στραμμένη στην ασφάλεια των παιδιών που διαμένουν στη δομή, που διαμένουν στην Κιβωτό. Τα παιδιά πρέπει να έχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία, εντός της δομής, όποια εξέλιξη και αν έχει αυτή η υπόθεση που μας έχει ευαισθητοποιήσει όλους. Μετά από σύσκεψη που έγινε υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με την συμμετοχή του υπουργού, κ. Χατζηδάκη, της υφυπουργού, κ. Μιχαηλίδου και του γενικού γραμματέα, κ. Σταμάτη αποφασίστηκε η άμεση αντικατάσταση της διοίκησης της Κιβωτού. Η πρώτη μας έγνοια είναι τα παιδιά και για αυτό η εξέλιξη αυτή είναι επιβεβλημένη και μπορεί να πραγματοποιηθεί χάρη στη διάταξη που ψήφισε η κυβέρνησή μας τον Απρίλιο του 2022 .

Μέχρι σήμερα στο χώρο της επιμέλειας των ανηλίκων παρατηρείται και στην Ελλάδα και διεθνώς η δραστηριοποίηση εθελοντικών οργανώσεων, καθώς το ζήτημα είναι τεράστιο και καμία χώρα στον πλανήτη δεν μπορεί να το χειριστεί αποκλειστικά και μόνο μέσα από μια κεντρική κρατική διαχείριση. Πολλές από τις δομές αυτές έχουν μακροχρόνια ιστορία και έχουν προσφέρει πάρα πολλά στα νέα παιδιά. Στην κυριολεξία έχουν σώσει ανθρώπινες ζωές και έχουν αποτρέψει ανθρώπινες τραγωδίες.Επειδή όμως διεθνώς θεωρείται ότι καλύτερη πρακτική είναι η αποϊδρυματοποίηση των ανηλίκων και η ενίσχυση του θεσμού της αναδόχου οικογένειας, εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε με ακόμη γρηγορότερα βήματα προς τα εκεί.Η κυβέρνησή μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποϊδρυματοποίηση των παιδιών που βρίσκονται στις δομές. Για το σκοπό αυτό, ενισχύεται διαρκώς ο θεσμός της αναδοχής και της υιοθεσίας. Και ήδη το 40% των παιδιών που διαβιούσαν το 2019 σε ιδρύματα είναι σήμερα στις κατάλληλες για αυτά οικογένειες.

Σημειώνεται ότι για την ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής η κυβέρνηση προχώρησε σε τρεις βασικές αλλαγές του θεσμικού πλαισίου:

Στη μείωση του χρόνου που απαιτείται από τη στιγμή που ο πολίτης καταθέτει την αίτησή του μέχρι την ένταξή του στο Εθνικό Μητρώο υποψηφίων γονέων.Στη θέσπιση του επιδόματος αναδοχής, ως οικονομική ενίσχυση προς όλες τις ανάδοχες οικογένειες, που κυμαίνεται από 325 έως και 1.200 ευρώ το μήνα ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των παιδιών που υιοθετούνται. Και στην διεύρυνση των ηλικιακών ορίων για όσους επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι. Από 30 έως 60 ετών που ήταν, η αναδοχή είναι πλέον εφικτή σε συμπολίτες μας από 25 έως και 75 ετών, με μέγιστη ηλικιακή διαφορά μεταξύ του παιδιού και του αναδόχου, τα 50 έτη.

Δυστυχώς, έως πρόσφατα, ο χώρος των ιδρυμάτων αυτών είχε αφεθεί σχεδόν ανεξέλεγκτος. Επαφιόμασταν περισσότερο στην προσωπική ευθύνη, το ζήλο και το φιλότιμο των εθελοντικών δομών των οργανώσεων αυτών. Επαναλαμβάνω, σε πολλές περιπτώσεις το μοντέλο αυτό απέδωσε, σε άλλες όμως, φαίνεται, ότι αφέθηκαν περιθώρια ώστε να φυτρώσουν ζιζάνια. Η αρμόδια υπουργός φροντίζει εδώ και καιρό για τη θεσμική οχύρωση και οργάνωση του χώρου, με μοναδική μέριμνα, με απόλυτη προτεραιότητα το καλό των παιδιών. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί σε τέτοιου είδους περιπτώσεις και ευαίσθητοι, χωρίς παρορμητισμό. Όλα πρέπει να γίνουν θεσμικά και θα γίνουν θεσμικά και με βάση τις αρχές του δικαίου και της λογικής.Η θέση και οι πολιτικές της κυβέρνησης απέναντι σε φαινόμενα κακοποίησης παιδιών είναι ξεκάθαρες και συνοψίστηκαν από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση. Συνοψίστηκαν με μία φράση "μηδενική ανοχή".

Απολογισμός δράσεων προηγούμενης εβδομάδας

Η κυβέρνηση, όπως είναι γνωστό, εφαρμόζει ένα καλά μελετημένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισαγόμενης ακρίβειας στα αγαθά, για την προστασία της ποιότητας ζωής των πολιτών απέναντι στις εισαγόμενες κρίσεις, για την απόκρουση των έξωθεν επιβουλών και για τη διασφάλιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά και για την χαλύβδωση των θεσμών και τη βελτιστοποίηση του Κράτους, την ανάπτυξη της οικονομίας και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου της ελληνικής κοινωνίας. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας γιατί αυτά είναι τα ζητούμενα, αυτές είναι οι προτεραιότητες των πολιτών. Κανείς δεν θα μας οδηγήσει να ξεστρατίσουμε από αυτήν την προσήλωση και να ασχοληθούμε κυρίως σε άλλα. Προχωράμε χωρίς να κοιτάζουμε πίσω, χωρίς να μένουμε δέσμιοι του παρελθόντος. Γιατί στο τέλος της τετραετίας ο πολιτικός και εκλογικός απολογισμός θα γίνει βάσει των έργων και όχι βάσει των συκοφαντιών, των φημών και της τοξικής ατζέντας.]

Απέναντι στο ψέμα, τη διαστρέβλωση, τα κούφια λόγια, η κυβέρνηση αντιπαρατάσσει συγκεκριμένο έργο με χειροπιαστά αποτελέσματα για τον πολίτη. Την προηγούμενη εβδομάδα:

Θεσπίστηκε και μπαίνει σε εφαρμογή -πέρα από τον μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων από τους παραγωγούς- και μηχανισμός ανάκτησης υπερεσόδων από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Θα εφαρμοστεί για την περίοδο Αυγούστου 2022-Ιουλίου 2023. Κατά την πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης, θα ανακτηθούν τα υπερέσοδα της περιόδου από 1ης Αυγούστου μέχρι 31 Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα ανακτώνται ανά τρίμηνο. Σε πρώτη φάση θα καταβάλλεται το 60% των υπερεσόδων και το υπόλοιπο 40% στη λήξη του μηχανισμού ανάκτησης. Το σύνολο των εσόδων θα διοχετεύονται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για χρηματοδότηση των επιδοτήσεων των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Από την προηγούμενη Τετάρτη μπήκε στην τρίτη εβδομάδα λειτουργίας του το "καλάθι του νοικοκυριού", καταγράφοντας σημαντική μείωση τιμών. Από το σύνολο 816 προϊόντων στο "καλάθι του νοικοκυριού" στα 186, (ποσοστό 22%) η τιμή μειώθηκε, στα 555, (ποσοστό 69%) η τιμή παραμένει σταθερή και μόλις σε 75 (ποσοστό 9%) η τιμή αυξήθηκε. Σε ό,τι αφορά την στήριξη των νέων και την Παιδεία σημειώνω ότι ξεκίνησε η δωρεάν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για 116 χιλιάδες νέους μας μέσω της συνεργασίας ΔΥΠΑ - ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Αφορά όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους έως 30 ετών, όλους τους μαθητές και σπουδαστές ηλικίας έως 30 ετών των ΕΠΑΣ και των ΙΕΚ. Μια σημαντική διαπίστωση αφορά στο γεγονός ότι η Ελλα?δα ει?ναι 9η μεταξυ? των κρατω?ν που επιλε?γουν οι νε?οι απο? τις ΗΠΑ για να σπουδα?σουν (ήταν στη 12η θεση το 2019). Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα "Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ" για εκπαιδευτικούς δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, καθώς και πυρόπληκτες οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας. Διατέθηκαν για το σκοπό αυτό πάνω από 132 εκατ. ευρώ και αξιοποιήθηκαν κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το 97% του συνόλου των εκπαιδευτικών αιτήθηκε και έλαβε τη σχετική επιταγή ονομαστικής αξίας 200 ευρώ. Σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον, σημειώνω αφενός μεν την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών στο 94,5% της Επικράτειας και αφετέρου την έναρξη των εργασιών, την περασμένη εβδομάδα, για τη δημιουργία ενός νέου δημόσιου χώρου άλσους αναψυχής στο Μάτι, στο πρώην οικόπεδο του ΝΑΤ με τη γνωστή χορηγία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μείζονος σημασίας για τη χώρα μας είναι το γεγονός ότι σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και υψηλών επιτοκίων, χάρη στην έξυπνη διαχείριση του δημόσιου χρέους από τον ΟΔΔΗΧ, δημιουργείται ένα παράθυρο, κατά το οποίο το ετήσιο κόστος χρηματοδότησης της χώρας θα μπορεί να είναι χαμηλότερο από τα σημερινά επιτόκια της αγοράς, δημιουργώντας συνθήκες ακόμη μεγαλύτερης ασφάλειας. Σημειώνω ακόμη τη χρηματοδότηση με 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ των 18 μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ που βρίσκονται στην Ελλάδα για την προστασία τους από τις απειλές της κλιματικής κρίσης. Επισημαίνω ακόμη ότι τίθεται σε εφαρμογή ολιστικό σχέδιο 7 σημείων ύψους 40 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση και την πλήρη παραγωγική αξιοποίηση και προστασία του παραδοσιακού ελαιώνα της 'Αμφισσας -είχε την ευκαιρία να αναφερθεί ο πρωθυπουργός σε αυτό- που αποτελεί τμήμα του δελφικού τοπίου και μικρό μέρος του κάηκε το καλοκαίρι του 2022. Όλα αυτά μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.

Θεσπίζεται πιλοτική λειτουργία για το "κουμπί πανικού" σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας

Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μας επιδείξαμε μέριμνα για θέματα δικαιωμάτων και αντιμετώπισης της βίας, έμφυλης βίας και μη. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται.

Την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε ρύθμιση με την οποία δρομολογείται η πιλοτική λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής "Κουμπί Πανικού" (panic button). Η εφαρμογή εγκαθίσταται στα έξυπνα κινητά και δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες που την έχουν εγκαταστήσει να ειδοποιούν άμεσα την Αστυνομία σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Εφόσον πατηθεί το κουμπί, θα σταλεί γραπτό μήνυμα (sms) στην Αστυνομία για περιστατικά οικογενειακής βίας που συνδέονται με απειλή ή κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας, προκειμένου να υπάρχει άμεση επέμβαση και αποτροπή του κινδύνου αυτού. Δικαιούχοι εγγραφής στην εφαρμογή κατά την πιλοτική λειτουργία του προγράμματος είναι γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα ενδοοικογενειακής βίας, που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στα άλλα η νέα εφαρμογή:

Μειώνει το χρόνο ενημέρωσης - καταγγελίας για περιστατικά κινδύνου.

Είναι πολύ απλή στη χρήση της.

Επιτρέπει την ενημέρωση των Αρχών χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο δράστης.

Και βέβαια λειτουργεί αποτρεπτικά.

Τα βήματα που έχουν γίνει είναι σημαντικότατα, αλλά συνεχίζουμε με ζήλο σε όλες τις αναγκαίες κατευθύνσεις για να εκριζώσουμε τις κακοποιητικές συμπεριφορές από κάθε τομέα, από κάθε πτυχή της κοινωνίας μας. Ο στόχος είναι σαφής, είναι καθαρός και προς αυτόν και προχωράμε ολοταχώς.

Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας

Θέλω επίσης να επισημάνω την έμφαση που δίνει η κυβέρνησή μας στη διαρκή αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας. Ήδη -όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση για τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου- αν και είχαμε φέτος περισσότερες φωτιές από το μέσο όρο των τελευταίων 15 ετών, οι απώλειες και οι ζημιές που είχαμε από τις φωτιές αυτές ήταν συντριπτικά μικρότερες.

Αυτό δεν έγινε στην τύχη. Όλοι οι πολίτες ξέρουν πολύ καλά ότι πριν από 3,5 χρόνια, όταν μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός, η Πολιτική Προστασία ήταν ουσιαστικά ένα έρημο, ένα απαξιωμένο γραφείο. Σήμερα είναι ένα αυτόνομο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με αυξημένες δυνατότητες και με αδιαμφισβήτητη πια αποτελεσματικότητα. Δόθηκε -και δίνεται- έμφαση στην προστασία της ανθρώπινης ζωής με τη χρήση του 112, με την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση. Παρούσα σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και η ελληνική κοινωνία. Στις φωτιές, στις πλημμύρες, ακόμη και στην κρίση της πανδημίας, στη διαδικασία του εμβολιασμού με την Επιχείρηση "Ελευθερία", η Πολιτική Προστασία δίνει απτά δείγματα γραφής του τι εννοούμε όταν λέμε ότι προετοιμάζουμε σωστά την ουσιαστική αντιμετώπιση κάθε κρίσης και πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε.

- Ένα ακόμη βήμα έγινε το περασμένο Σάββατο με την έναρξη λειτουργίας της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, η οποία φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή για τον εθελοντισμό στη χώρα μας. Να αποτελέσει ένα "φυτώριο" εθελοντισμού, μια σχολή ανοιχτή στην κοινωνία, όπου τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εθελοντές, αλλά και απλοί πολίτες, θα μπορούν να εκπαιδευτούν, λαμβάνοντας σχετική πιστοποίηση, ώστε να συμβάλλουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνδράμοντας τις αρμόδιες Αρχές. Και βέβαια να αποτελέσει το εγχείρημα αυτό, το έναυσμα για ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των εθελοντικών οργανώσεων σε αυτόν τον τομέα στη χώρα μας.

Η περιβαλλοντική κρίση είναι εδώ και κανείς δεν δικαιούται ούτε να την υποβιβάζει, ούτε να την υποτιμά, ούτε και να κλείνει τα μάτια, ούτε να υποκρίνεται πως τίποτα δεν άλλαξε. Με σχέδιο, με τεχνογνωσία, με ισχυρή πολιτική βούληση ανταποκρινόμαστε πολυεπίπεδα και σε αυτές τις προκλήσεις στις απαιτήσεις των καιρών".

Οικονόμου: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να διαχειριστεί με απόλυτη αποτελεσματικότητα κάθε πράξη που είναι απέναντι στα κυριαρχικά μας δικαιώματα

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει φροντίσει έτσι ώστε η εξωτερική και αμυντική μας πολιτική να είναι τέτοια που να θωρακίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τα εθνικά μας συμφέροντα. Είναι μια πολιτική που μας προφυλάσσει από το να εγκλωβιζόμαστε σε επώδυνα διλήμματα της τελευταίας στιγμής, είμαι μια πολιτική που μας έχει οδηγήσει να είμαστε μια χώρα με αυτοπεποίθηση, με ισχυρές συμμαχίες με αποτελεσματικότατη αποτρεπτική ισχύ, είναι μια πολιτική που μας έχει οδηγήσει η χώρα μας να είναι μια χώρα που ούτε μπορεί κανείς να την εκφοβίσει, ούτε να την απειλήσει, ούτε να την εκβιάσει» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απαντώντας σε ερώτηση για τις πρόσφατες κινήσεις της Τουρκίας.

«Η κυβέρνηση πάντοτε είναι έτοιμη να διαχειριστεί με απόλυτη αποτελεσματικότητα κάθε πράξη που είναι απέναντι στο διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και απέναντι στα κυριαρχικά μας δικαιώματα» πρόσθεσε για το ενδεχόμενο να υπάρξει τουρκικό ερευνητικό σκάφος νότια της Κρήτης.

Για την έξωση της δημοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού αφού είπε ότι αυτές οι εικόνες προφανώς και δεν συνάδουν με το κοινωνικό προφίλ της κυβέρνησης σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο σε ότι αφορά το ιδιωτικό χρέος των πολιτών που να αποτρέπει ακριβώς τέτοιου είδους καταστάσεις.

«Με βάση τις πληροφορίες που διαβάζω από τον Τύπο, εάν όλα αυτά που λέγονται για το κόστος βάση του οποίου βγήκε το σπίτι σε πλειστηριασμό και τα οικονομικά χαρακτηριστικά της κυρίας, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, θέλω να πω ότι το πλαίσιο που έχουμε διαμορφώσει είναι ένα πλαίσιο που παρέχει μια σειρά από δυνατότητες στους ευάλωτους συμπολίτες μας προκειμένου να μην χάσουν την πρώτη τους κατοικία και να μην προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αυτό που έγινε μας προβληματίσει και είναι εκτός της φιλοσοφίας της πολιτικής που είχαμε όταν διαμορφώναμε το πλαίσιο» είπε.

«Είναι ένα πλαίσιο που έχει αποδώσει και βασικός του στόχος είναι προφανώς η τήρηση της νομιμότητας, η εξάντληση κάθε δυνατότητας προστασίας των ευάλωτων και η αποτροπή του να γλυτώνουν τις υποχρεώσεις τους οι στρατηγικοί κακοπληρωτές» πρόσθεσε.

Για τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον κ. Πιερρακάκη με το pretador και την υπόθεση στο Μάτι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι είναι αθλιότητες και δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική και απάντηση. «Παρατηρώ από χθες μια εκτεταμένη προσπάθεια διαφόρων να συσχετίσουν την τραγωδία στο Μάτι με ιστορίες κατασκόπων, με τα κατασκοπευτικά αυτά αφηγήματα. Νομίζω ότι είναι μια ακόμη απόδειξη ότι ανάμεσα στους διάφορους στόχους που έχουν ορισμένοι είναι να προσπαθήσουν να βγάλουν από τις πλάτες κάποιων το μεγάλο βάρος της ευθύνης για την ανείπωτη αυτή τραγωδία που έζησε η ελληνική κοινωνία στο Μάτι» είπε. Για δημοσιεύματα που μιλούν για δίκτυο κατασκοπίας ο κ. Οικονόμου δήλωσε «Δεν στοχοποιούμε κανένα δημοσιογράφο, αυτό που επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους είναι ότι είναι έργο και υποχρέωση της δικαιοσύνης να αξιολογήσει όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία γύρω από αυτή την υπόθεση και να προχωρήσει στην άμεση διαλεύκανσή της».

«Είδα τις ιστορίες των κατασκόπων. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να ασχολείται με φήμες με μυθιστορήματα και αφηγήματα. Οποιοσδήποτε έχει τέτοιου είδους στοιχεία μπορεί να τα προσκομίσει στη δικαιοσύνη και είναι έργο και υποχρέωση της δικαιοσύνης να διαλευκάνει κάθε πτυχή της υπόθεσης αυτής» σημείωσε.

«Καταντά και λίγο περίεργο να ασχολείται κανείς τόσο πολύ με κατασκοπευτικές υποθέσεις και θρίλερ που ξεκινούν από την παραδοχή ότι κάποιοι διακεκριμένοι κατάσκοποι μυστικών υπηρεσιών ήταν τόσα χρόνια στην Ελλάδα, επηρέασαν τις εσωκομματικές στη ΝΔ, εξαπάτησαν τον κ. Τσίπρα -περίπου με το ζόρι τον πήραν δύο εβδομάδες μετά την πυρκαγιά στο Μάτι και τον πήγαν σε ένα κότερο για να τον φωτογραφήσουν και τον εκθέσουν μετά. Όλα αυτά νομίζω απέχουν πολύ από τα σοβαρότητα των προβλημάτων και την ένταση των πραγματικών προβλημάτων τα οποία οφείλει μια ασχολείται μια υπεύθυνη κυβέρνηση για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών και στις προσδοκίες της κοινωνίας» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για το ζήτημα της δομής της Κιβωτού υπογράμμισε ότι με βάση τη διάταξη που ψήφισε η κυβέρνηση το 2022 θα προχωρήσει άμεσα στην αντικατάσταση της διοίκησης. «Θα προχωρήσουμε στην κίνηση αυτή διότι ναι μεν η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης όμως απόλυτη προτεραιότητα είναι να δει κανείς πως θα συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της δομής προς όφελος των παιδιών που φιλοξενεί» είπε.

«Η κυβέρνηση οφείλει να μην διακινδυνεύει την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της δομής σε ότι αφορά τα παιδιά. Αυτό υπό τις παρούσες συνθήκες με την διοίκηση που υπάρχει τώρα, η κυβέρνηση αξιολογεί ότι δεν μπορεί να γίνει και για αυτό αξιοποιώντας την διάταξη του 2022 προχωράμε άμεσα στην αντικατάσταση της διοίκησης της δομής» εξήγησε.Επίσης είπε ότι ήδη γίνονται πολλά προς την κατεύθυνση της αποιδρυματοποίησης των παιδιών που δεν είχαν γίνει ποτέ σε επίπεδο ελληνική πολιτείας σημειώνοντας ότι είναι ένας στόχος που η κυβέρνηση υποστηρίζει με συγκεκριμένα μέτρα και ιδιαίτερο ζήλο.

Για την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για μηχανισμό ελέγχου των κινητών τηλεφώνων των βουλευτών από τη βουλή ο κ. Οικονόμου αφού σημείωσε ότι η πρόταση απευθύνεται στη βουλή και άρα η κυβέρνηση δεν είναι αρμόδια να απαντήσει στη πρόταση είπε «η κυβέρνηση με μεγάλη επάρκεια, θεσμικά με το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση προκειμένου να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες στο συγκεκριμένο θέμα δίνει μια πολύ επαρκή και ικανοποιητική απάντηση σε ότι αφορά και τα κακόβουλα λογισμικά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία πραγματεύεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο».

«'Απαντες συμφωνούν ότι πρόκειται για ρυθμίσεις που κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση και με την έννοια αυτή θωρακίζουν περαιτέρω θεσμικά την κοινωνία και τη δημοκρατία μας απέναντι σε αυτού του είδους τα ζητήματα. Η διαβούλευση είναι ανοιχτή και δεν είναι προσχηματική, όλες οι προτάσεις που κατατίθενται στον δημόσιο διάλογο θα αξιολογηθούν και θα έχουμε τη δυνατότητα για μια διεξοδική συζήτηση και διάλογο και εκεί θα αναδειχθεί το σωστό της παρέμβασης και τα ζητήματα που επιλύει και τις παθογένειες που αντιμετωπίζει» σημείωσε.

«Ο όρος προδοσία είναι λίγο βαρύς για θερμοστάτη. Όλοι πρέπει να συμβάλουμε στην εξοικονόμηση της ενέργειας, η λέξη προδοσία και οι ευρωπαϊκές αξίες νομίζω συνδέονται με πιο φορτισμένα και βαριά θέματα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Μπορέλ.

Τέλος σημείωσε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στον εκλογικό σχεδιασμό της κυβέρνησης απαντώντας σε ερώτηση για εκλογές τον Φεβρουάριο.





Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Δευτέρας στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

“Κιβωτός του Κόσμου” - Καταγγελία Σύρων: κακοποιούν τα 4 παιδιά μας (βίντεο)

Ρεύμα - Δεκέμβριος: τα τιμολόγια των παρόχων