Υγεία - Περιβάλλον

Διήμερο δωρεάν ελέγχου κήλης στο Metropolitan Hospital

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την κήλη. Δωρεάν κλινικός έλεγχος σε όποιον το θελήσει, θα γίνεται για δύο ημέρες, στο Metropolitan Hospital.

Την Τετάρτη 23 και την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, από 11.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., στο Metropolitan Hospital θα πραγματοποιείται δωρεάν κλινικός έλεγχος κήλης σε κάθε άτομο που θα το θελήσει.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την κήλη

Η προβολή ενός οργάνου προς τα έξω, μέσα από το τοίχωμα της κοιλότητας που το περικλείει ονομάζεται κήλη. Οφείλεται, κυρίως, στην αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση που ασκείται στο σώμα, από καθημερινές δραστηριότητες, η οποία σταδιακά οδηγεί στη ρήξη των μυϊκών στρωμάτων του σημείου εκείνου, με αποτέλεσμα την προβολή του σπλάχνου προς τα έξω. Μπορεί να προκληθεί από: βαριά χειρωνακτική εργασία, άρση βαρών, βήχα, αφόδευση, εγκυμοσύνη.

Η κήλη αφορά έναν στους τέσσερεις άντρες και μία στις 50 γυναίκες. Γίνεται εύκολα αντιληπτή από τη διόγκωση στο σημείο εμφάνισής της και το αίσθημα βάρους ή καύσου που είναι και τα χαρακτηριστικά της συμπτώματα. Ανάλογα με το σημείο εντοπισμού της παίρνει και το όνομά της. Οι πιο συχνές σε εμφάνιση κήλες είναι:

Η βουβωνοκήλη με ποσοστό 72%, που συνήθως αφορά τους άντρες

Η ομφαλοκήλη με ποσοστό 14%, που εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες

Η μητροκήλη με ποσοστό 2,6%, που πλήττει συνηθέστερα γυναίκες

Η μετεγχειρητική κήλη, που αντιπροσωπεύει το 8% των κηλών.

Ποια είναι η θεραπεία;

Η θεραπεία των κηλών είναι χειρουργική και αποσκοπεί στην ανάταξη του στοιχείου της πρόπτωσης και στην αποκατάσταση του χάσματος του κοιλιακού τοιχώματος με χρήση ραμμάτων ή διαφόρων τύπων πλεγμάτων.

Η λαπαροσκόπηση που εφαρμόζεται τα τελευταία 20 χρόνια, εκτοπίζει σταδιακά την κλασική ανοιχτή χειρουργική. Στη λαπαροσκοπική μέθοδο, η αποκατάσταση της κήλης γίνεται πάντοτε με τη χρήση πλέγματος, το οποίο τοποθετείται ενδοπεριτοναϊκά, αφήνοντας άθικτο το περιτόναιο και χωρίς καμιά επαφή με τα σπλάχνα.

Εδώ και λίγα χρόνια κερδίζει έδαφος η ρομποτική χειρουργική, η οποία με τη χρήση του πρωτοποριακού συστήματος da Vinci, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ανοιχτής και της λαπαροσκοπικής χειρουργικής αποκατάστασης κηλών επιτυγχάνοντας: μικρότερο τραύμα και ελάχιστη απώλεια αίματος, ελάχιστο πόνο, μικρότερη περίοδο αποθεραπείας, μηδενικές επιπλοκές από το τραύμα και καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

Τι πρέπει να κάνετε για να εξεταστείτε;

Καλέστε καθημερινά στο: 210 48 09 150, από 10.00 π.μ. έως 13.00 μμ., για να κλείσετε εγκαίρως το ραντεβού σας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Δευτέρας στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

“Κιβωτός του Κόσμου” - Καταγγελία Σύρων: κακοποιούν τα 4 παιδιά μας (βίντεο)

Ρεύμα - Δεκέμβριος: τα τιμολόγια των παρόχων