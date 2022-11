Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος απομένει στον πρωθυπουργό - Οι εκλογές να γίνουν σε καθαρό τοπίο χωρίς σκιές

«Δύο μήνες μετά την ΔΕΘ, τότε που όλοι μας έλεγαν υπερβολικούς αναφορικά με τις παρακολουθήσεις, αντιμετωπίζουμε ένα κλίμα εντελώς διαφορετικό», δήλωσε από το «Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος», σε συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο θεσμικός ρόλος που επιλέξαμε είχε τελικά αποτέλεσμα», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι ο παρακρατικός βραχίονας θα καμφθεί. Λόγο έκανε μάλιστα για τις λίστες με τα ονόματα που έχουν δημοσιευτεί, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα που να απευθυνθούν στη Δικαιοσύνη, όπως έπραξε ο ίδιος.

«Η Κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι έρχεται ευρωπαϊκή καταδίκη, έφερε ένα σχέδιο νόμου, που παρά τα όποια θετικά στοιχεία, δεν θίγει επί της ουσίας τον πυρήνα των σοβαρών παθογενειών του συστήματος. Εξακολουθεί να λείπει κάθε διάθεση λογοδοσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το ζήτημα των παρακολουθήσεων δεν αφορά μόνο την πολιτική κοινότητα αλλά όλους τους πολίτες, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε χαρακτηρίζοντάς το ως πρόβλημα άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική παθογένεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, προχώρησε ακόμη σε συγκεκριμένες προτάσεις προς την Κυβέρνηση, ύστερα από το σχέδιο νόμου που δημοσιεύτηκε για τις υποκλοπές.

«Επιμένουμε θεσμικά. Ζητούμε την πλήρη αιτιολόγηση της άρσης απορρήτου και την αποκοπή της ΕΥΠ από το πρωθυπουργικό γραφείο», σημείωσε.

Ερχόμενες εκλογές

«Να γίνουν σε τοπίο διαφάνειας, λογοδοσίας και παράλληλα να αντιμετωπιστεί το τοξικό κλίμα που ενισχύεται από την Κυβέρνηση αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τέλος, προέβη σε αίτημα προς την ΑΔΑΕ προκειμένου να ελέγξει εάν πράγματι υπάρχουν επισυνδέσεις στα άτομα που αναγράφονται στις λίστες των δημοσιευμάτων.

Αναλυτικά η εισαγωγική ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

«Η συνάντησή μας δυο μήνες μετά τη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ γίνεται σε ένα εντελώς διαφορετικό φόντο.

Τότε αντιμετωπιζόμασταν περίπου ως υπερβολικοί και ενίοτε κουραστικοί γιατί επιδιώκαμε τη διαλεύκανση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων και της χρήσης του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού predator. Όμως σήμερα, μερικούς μήνες αργότερα, βλέπουμε ότι ο θεσμικός δρόμος που επιλέξαμε έχει φέρει απτά αποτελέσματα.

Ευχαριστώ θερμά τον ομότιμο καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Νίκο Αλιβιζάτο, που μαζί και με άλλους έγκριτους συνταγματολόγους, έδειξαν καθαρά στον ελληνικό λαό τι διακυβεύεται. Ευχαριστώ και τους νομικούς μου εκπροσώπους γιατί εξαντλήσαμε κάθε πρόσφορο νομικό μέσο. Και ήταν οι συντεταγμένες νομικές ενέργειές μας, που αποκάλυψαν το συγχρονισμό ΕΥΠ και predator. Πίσω από το επιτελικό συγκεντρωτικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας, υπήρχε ένα ισχυρό και οργανωμένο παρακράτος, ένας παρακρατικός βραχίονας. Η ευθύνη του Πρωθυπουργού δεν μπορεί να «ξεπλυθεί» με την επίκληση «νόμιμων λαθών».

Παράλληλα, η ερευνητική δημοσιογραφία δείχνει με αριθμούς και ονοματεπώνυμα ότι το predator χειρίζονταν Έλληνες αστυνομικοί σε κτίριο της ΕΥΠ. Καθημερινά επίσης προβάλλονται λίστες, χωρίς όμως κανείς να γνωρίζει με βεβαιότητα τι ευσταθεί και τι όχι, ποιος δυσφημεί και ποιος δυσφημείται, ποιος εκβιάζει και ποιος εκβιάζεται.

Ο μόνος δρόμος είναι η δικαιοσύνη και καλώ όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη. Υπό το φόβο της καταδίκης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την πίεσή μας, η κυβέρνηση έφερε ένα σχέδιο νόμου, που παρά τα κάποια θετικά στοιχεία, δε θίγει τον πυρήνα των σοβαρών παθογενειών του συστήματος. Σε μία άτακτη υποχώρηση αναίρεσε τους δεξιούς αφορισμούς ότι δεν εξαιρείται κανείς του ελέγχου της ΕΥΠ πολλώ δε μάλλον οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού που θα μπορούσαν να ζημιώσουν πιο καίρια τα εθνικά συμφέροντα απ’ ό,τι ο «περιπτεράς της γειτονιάς». Βεβαίως, δε λένε ότι η υπογραφή ενός πολιτικού προσώπου ή ενός Υπουργού σε μια κρίσιμη σύμβαση εάν παρακολουθείται, μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλο δημόσιο κόστος.

Στο σχέδιο νόμου της η κυβέρνηση προτείνει το αυτονόητο, επιβεβαιώνοντας τη θεσμική νίκη της παράταξής μας καθώς θέτει αυστηρές προϋποθέσεις και την ανάγκη πρότερης έγκρισης του Προέδρου της Βουλής για την παρακολούθηση πολιτικών προσώπων.

Όμως εξακολουθεί να λείπει κάθε διάθεση λογοδοσίας, για μια υπόθεση που πλήττει βάναυσα το κύρος των θεσμών μας και δυσφημεί τη χώρα διεθνώς.Αυτό δείχνει το γεγονός ότι μπαίνει όριο τριών ετών για να μάθει ο παρακολουθούμενος ότι παρακολουθήθηκε και όχι γιατί παρακολουθήθηκε καθώς και το ότι η ΑΔΑΕ, που θα έπρεπε να αποφασίζει για τη γνωστοποίηση της παρακολούθησης, παραγκωνίζεται από ένα συλλογικό όργανο, στο οποίο την πλειοψηφία θα έχουν οι ελεγχόμενοι Διοικητής και Εισαγγελέας της ΕΥΠ.

Άραγε τι έχουν να πουν τώρα τα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας που με καλούσαν με θράσος να παρανομήσω και να πάω τάχα να ενημερωθώ; Αφού υπήρχε πλαίσιο, γιατί το νομοθετούν; Άλλη μια καινοτομία και άλλος ένας παραλογισμός του επιτελικού κράτους.

Ακόμα όμως και η έννοια της εθνικής ασφάλειας, διευρύνεται τόσο ώστε να καλύπτει έως και τα ζητήματα δημόσιας υγείας. Ο στόχος προφανής: Η επικύρωση της παρακολούθησης χιλιάδων πολιτών.Μια κολυμβήθρα του Σιλωάμ.

Επιμένουμε θεσμικά και δεν ακολουθούμε το δρόμο της συνωμοσιολογίας.

Γι’ αυτό προτείνουμε:

• την κατάργηση της αντισυνταγματικής διάταξης που απαγορεύει στην ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους παρακολουθούμενους για λόγους εθνικής ασφαλείας και μάλιστα αναδρομικά,

• την πλήρη αιτιολόγηση της άρσης του απορρήτου στην σχετική εισαγγελική διάταξη ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η νομιμότητά της,

• την αποκοπή της ΕΥΠ από το πρωθυπουργικό γραφείο,

• την τελική απόφαση για την παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφαλείας, να λαμβάνει Τριμελές Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών και να γνωστοποιείται με πλήρη στοιχεία αμέσως στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, ώστε ο έλεγχος να είναι ουσιαστικός.

Προτεραιότητά μας είναι οι ανεξάρτητες αρχές που έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ για να ενισχύσει τη Δημοκρατία, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, να έχουν ισχυρές αρμοδιότητες για να διασφαλίζουν όλα αυτά τα οποία οδηγούν την Ελλάδα σε μια ευρωπαϊκή θεσμική κανονικότητα.

Κάποιοι προσπαθούν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι το θέμα των παρακολουθήσεων, είναι ένα ζήτημα που αφορά λίγους, μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Όμως, όλα αυτά τα ζητήματα έχουν άμεση σχέση με τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, με τις μεγάλες παθογένειες, διότι αυτό αποδεικνύουν τα στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν οι θεσμοί μιας χώρας είναι αδύναμοι και ανίσχυροι, η διολίσθηση σε φαινόμενα διαφθοράς και μηχανισμούς συναλλαγής ανάμεσα στην πολιτική και οικονομική εξουσία, είναι ένα σύνηθες και άμεσα εξαρτώμενο φαινόμενο. Ο μόνος τρόπος για να υπάρχει πραγματική ευημερία και οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας -και σε κάθε χώρα- είναι η ισχυρή θεσμική συγκρότηση. Μόνο μια ισχυρή ευρωπαϊκή κανονικότητα μπορεί να φέρει ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο στους πολίτες και περισσότερες ευκαιρίες για τις νεότερες γενιές.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, είναι απολύτως σαφές ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες, να ξέρουμε όλη την αλήθεια πριν τις εκλογές και ο Πρωθυπουργός να ακολουθήσει το μοναδικό δρόμο που του απομένει. Οι εκλογές να γίνουν σε καθαρό τοπίο, χωρίς σκιές. Και αυτό είναι η ευθύνη του.Τριετείς προθεσμίες και αναδρομικότητα για την ενημέρωση των παρακολουθούμενων, δεν νοούνται, αν θέλουμε να έχουμε καθαρό τοπίο προεκλογικά. Τα αποκαλυπτήρια του παρακρατικού μηχανισμού της "πίσω αυλής του Μαξίμου", πρέπει να γίνουν και αυτό είναι ένα ελάχιστο οφειλόμενο προς τους πολίτες.

Όλες μας οι πρωτοβουλίες και οι προτάσεις, έχουν ένα και μόνο στόχο: Να ενισχυθεί η διαφάνεια, η λογοδοσία αλλά παράλληλα να αντιμετωπιστεί το τοξικό κλίμα, στο οποίο επενδύουν διαρκώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και θέλω να προσθέσω:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία της η Εξεταστική ΕπιτροπήPEGA σχετικά με τα παράνομα λογισμικά, δημιούργησε την απαραίτητη υποδομή για τον έλεγχο των κινητών των ευρωβουλευτών και πλέον και των συνεργατών τους.Έχω ήδη προτείνει, η Ελληνική Βουλή και ο κ. Τασούλας να αναλάβουν πρωτοβουλίες -τον προτρέπω να το κάνει εντός της εβδομάδας- προκειμένουνα υπάρξει έλεγχος των κινητών τηλεφώνων όλων των Βουλευτών και των συνεργατών τους, όπως ακριβώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πάψουν να υπάρχουν φήμες, υποψίες και ο πολιτικός κόσμος να είναι όμηρος αυτής της κατάστασης.

Η ανάπτυξη της υποδομής αυτής δεν είναι δύσκολη και μετά λόγου γνώσεως θέλω να σας ενημερώσω ότι σε περίπτωση που υπάρξει η απαραίτητη αίτηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν έτοιμο να συνδράμει και να παράσχει την απαραίτητη τεχνογνωσία την Ελληνική Βουλή ώστε να ξεκαθαρίσει το νοσηρό τοπίο. Ζητάμε από την ΑΔΑΕ, η κατά το Σύνταγμα μόνη αρμόδια Αρχή, να ελέγξει αν υπήρξαν επισυνδέσεις στα πρόσωπα που εμφανίζονται στα δημοσιεύματα. Με αυτές τις δυο πρωτοβουλίες θα αποκαλυφθεί η πραγματική διάσταση του προβλήματος θεσμικά, χωρίς κανείς να μπορεί να εργαλειοποιήσει για πολιτικάντικους λόγους αυτήν την πολύ σημαντική υπόθεση, που εκθέτει διεθνώς τη χώρα και δημιουργεί τεράστιους κλυδωνισμούς στο πολιτικό σύστημα.

Μόνη μας αγωνία είναι ο τόπος να αποκτήσει ένα πολιτικό σύστημα, που θα σέβεται τους πολίτες, ένα πολιτικό σύστημα υψηλής αξιοπιστίας για να σταματήσει μία νέα κρίση εμπιστοσύνης, η οποία δυστυχώς το τελευταίο διάστημα ξανακλιμακώνεται. Όλες αυτές οι νομοθετικές αλλά και πρακτικές μας προτάσεις, που μπορεί να αξιοποιήσει η Ελληνική Βουλή, έχουν στόχο να πάμε με ομαλό πολιτικό κλίμα στις εκλογές. Να γνωρίζει ο κάθε πολίτης τι πραγματικά έχει συμβεί σε αυτήν την υπόθεση, που έχει στρέψει παγκοσμίως τα φώτα της δημοσιότητας στη χώρα μας, και έτσι να επιλέξει με αξιοκρατικά κριτήρια ποια πολιτική δύναμη είναι αυτή που μπορεί να εγγυηθεί ισχυρούς θεσμούς, ισχυρή διαφάνεια, ισχυρή Δημοκρατία.

