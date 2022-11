Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Οι μάρτυρες “κλειδί” και η εισαγγελική έρευνα

Οι καταθέσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, τα πρόσωπα που ερευνώνται και η πρόσκληση της εισαγγελίας σε πρώην φιλοξενούμενους.

Νέοι μάρτυρες που θα δώσουν στοιχεία για την υπόθεση της ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου θα παρελάσουν από την Εισαγγελία Ανήλικων η οποία συνεχίζει τη διερεύνηση καταγγελιών για τη δομή προστασίας παιδιών που καταγγέλλεται για κακοποιήσεις φιλοξενούμενων της. Δύο Εισαγγελείς Ανηλίκων, η εποπτεύουσα την υπηρεσία Εισαγγελέας Κατερίνα Κοπελάκη και η αντεισαγγελέας Δάφνη - Κυριακή Τσίχλη έχουν μελετήσει τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την Αστυνομία και έχουν ήδη καλέσει μάρτυρες, οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει στην Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων της ΕΛΑΣ.

Τα αδικήματα που μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται να αναδύονται από τις επτά καταθέσεις που περιέχονται στον φάκελο και διερευνά αν έχουν διαπραχθεί η εισαγγελία, αφορούν στο κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια και στο πλημμέλημα της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων προσώπων. Στόχος των εισαγγελικών λειτουργών είναι να κινηθούν με ταχείς ρυθμούς και να ολοκληρωθεί άμεσα η έρευνα. Οι πρώτοι μάρτυρες που κλήθηκαν -παιδιά που έχουν διαμείνει στις δομές αλλά και εργαζόμενοι σε αυτές- εκτιμάται ότι θα εισφέρουν στοιχεία που θα βοηθήσουν τις δύο Εισαγγελείς να ισχυροποιήσουν δεδομένα και να αποσαφηνίσουν ποινικά, αρκετά στοιχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στα πρόσωπα που πρόκειται να καταθέσουν βρίσκεται και μάρτυρας που κατοικεί στο εξωτερικό και έχει δηλώσει ότι θέλει να καταθέσει στην εισαγγελία στοιχεία σοβαρά για την υπόθεση. Με τα έως τώρα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Εισαγγελία Ανήλικων φαίνεται πως υπό διερεύνηση έχει θέσει τέσσερα πρόσωπα μεταξύ των οποίων προβεβλημένο στέλεχος της Κιβωτού και τρεις εργαζόμενοι στον ΜΚΟ.

Στην δικογραφία περιέχονται και μελετώνται τουλάχιστον 10 καταγγελίες που διαβιβάστηκαν από τον Συνήγορο του Πολίτη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην Εισαγγελία. Οι καταγγελίες- αναφορές του Συνηγόρου, αφορούν στην πλειονότητα τους κακοποίηση, σωματικές τιμωρίες, καταναγκαστική εργασία, απομόνωση και αποχή παιδιών από το σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επίμαχα ηλεκτρονικά μηνύματα έφθασαν στην εισαγγελία διαδοχικά χωρίς ωστόσο σε αυτά τα στοιχεία να περιλαμβάνεται άμεση αναφορά παθόντα για σεξουαλική κακοποίηση. Υπήρχε αναφορά άλλου προσώπου, φιλοξενούμενου στην δομή το οποίο παρέπεμπε σε πράξεις που ισχυρίστηκε ότι είδε σε βάρος άλλου φιλοξενούμενου. Ευθεία αναφορά παθόντα ο οποίος κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση του, έγινε πριν λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 16 Νοεμβρίου οπότε και ο πρώην φιλοξενούμενος της Κιβωτού, που τον επικαλέστηκε αγόρι στον Συνήγορο, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα περιστατικά.

Πρόθεση της Εισαγγελέας είναι να ενθαρρύνει όσους θέλουν να καταθέσουν για κάθε περιστατικό που μπορεί να είναι αξιοποιήσιμο ενώ στην περίπτωση που προκύψουν στοιχεία για πράξεις που ανάγονται στη σφαίρα της σεξουαλικής κακοποίησης, όπως για παράδειγμα παρενόχληση ή θωπείες, η εισαγγελία θα μελετήσει τα περιστατικά με προσοχή και θα κρίνει εάν θα λάβουν κακουργηματικό ποινικό χαρακτηρισμό. Η Εισαγγελία δεν αποκλείει να ζητήσει να της διαβιβαστούν οι δικογραφίες που ενδέχεται να έχουν σχηματιστεί σε άλλες πόλεις της Ελλάδας όπου υπάρχουν δομές της Κιβωτού, προκειμένου να συνενωθούν με τη δικογραφία που χειρίζονται οι δύο Εισαγγελείς Ανηλίκων.

