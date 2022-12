Οικονομία

Κοινή Αγροτική Πολιτική: Ευρωπαϊκή ρευστότητα στο ελληνικό σχέδιο

Χρηματοδότηση του στρατηγικού σχεδίου της Ελλάδας εγκρίθηκε από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 13,4 δις ευρώ να διατεθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας, στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (2023-2027).

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το σχέδιο της Ελλάδας στο πλαίσιο της ΚΓΠ για την περίοδο 2023-2027, θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, που αντιπροσωπεύουν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής γεωργίας. Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια στοχευμένης εισοδηματικής στήριξης και πρόσθετης αναδιανεμητικής πληρωμής. Το ελληνικό σχέδιο στοχεύει επίσης στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ για την Ελλάδα, περισσότερα από 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους και οικολογικά συστήματα και 730 εκατομμύρια ευρώ για νέους αγρότες.

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΓΠ), που θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2023, έχει σχεδιαστεί για να διαμορφώσει τη μετάβαση σε έναν βιώσιμο, ανθεκτικό και σύγχρονο ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα. Η ΚΓΠ θα επωφεληθεί από χρηματοδότηση 270 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2023-2027.

