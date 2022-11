NASA: Έφτασε στη Σελήνη η αποστολή Artemis 1 (βίντεο)

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί εκεί μια βιώσιμη ανθρώπινη παρουσία για να προετοιμαστεί ένα ταξίδι προς τον Άρη.

Πέντε ημέρες μετά την εκτόξευσή της από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα, η ρομποτική αποστολή Artemis 1 της NASA, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη, έφτασε στον προορισμό της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA τη στιγμή της σεληνιακής πτήσης, η κάψουλα Orion ήταν πάνω από 230.000 μίλια από τη Γη.

Αυτή η τρίτη απόπειρα εκτόξευσής του ήταν επιτυχημένη, έπειτα από δύο που ματαιώθηκαν την τελευταία στιγμή το καλοκαίρι εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, ενώ δύο κυκλώνες ανέβαλαν επίσης για εβδομάδες την απογείωση.

LIVE NOW: The @NASA_Orion spacecraft is performing its first powered lunar flyby.



Orion will make its closest approach to the lunar surface during the #Artemis I mission - approximately 80 miles – at 7:57am ET (12:57 UTC). https://t.co/rO5HBPx0Ec