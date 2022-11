Σεισμός στην Ινδονησία με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Ισχυρός σεισμός έπληξε την Ινδονησία, με αποτέλεσμα το θάνατο δεκάδων ανθρώπων και πλήθος καταστροφών.

Σε 162 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 5,6 βαθμών που έπληξε την επαρχία της Δυτικής Ιάβας, στην Ινδονησία ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης Kompas.com and Detik.com, επικαλούμενα τον κυβερνήτη της περιοχής Ριντουάν Καμίλ.

Πρωτύτερος απολογισμός που ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών BNPB έκανε λόγο για 62 θύματα.

Εκατοντάδες είναι επίσης οι τραυματίες και πάνω από 13.000 οι εκτοπισμένοι.Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στην πόλη Σιαντζούρ, περίπου 75 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Τζακάρτα.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών BNPB ανέφερε ότι 62 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Τουλάχιστον 25 παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια των κτιρίων που κατέρρευσαν. Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ο Αμπντούλ Μουχάρι, είπε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Ιάβας, ο Ριντουάν Καμίλ, είπε στους δημοσιογράφους ότι κατέρρευσαν ή υπέστησαν ζημιές πάρα πολλά κτίρια. «Υπάρχουν κάτοικοι παγιδευμένοι σε απομονωμένες περιοχές για αυτό υποθέτουμε ότι ο αριθμός των τραυματιών και των νεκρών θα αυξηθεί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την BNPB περισσότερα από 2.200 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και 5.300 άνθρωποι εκτοπίστηκαν.

Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί και παρουσιάζονται προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, ανέφερε ο Χέρμαν Σουχέρμαν, ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης της Σιαντζούρ. Εξήγησε ότι μια κατολίσθηση δυσχεραίνει την εκκένωση μιας περιοχής.

Εκατοντάδες θύματα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο πάρκινγκ ενός νοσοκομείου, κάτω από μια τέντα. Σε άλλες συνοικίες της Σιαντζούρ οι κάτοικοι έστρωσαν χαλάκια σε χωράφια ή σε σκηνές και συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί. Τα κτίρια γύρω τους είχαν σχεδόν ισοπεδωθεί.

Οι αρχές ακόμη προσπαθούν να καθορίσουν την πλήρη έκταση της καταστροφής που προκάλεσε ο σεισμός, ο οποίος ήταν σχετικά ρηχός, έχοντας εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την υπηρεσία μετεωρολογίας και γεωφυσικής BMKG.

Μια γυναίκα, η Βάνι, που νοσηλεύεται στο κεντρικό νοσοκομείο της Σιαντζούρ, είπε στο τηλεοπτικό κανάλι MetroTV ότι οι τοίχοι του σπιτιού της κατέρρευσαν από έναν μετασεισμό. «Οι τοίχοι και η ντουλάπα απλώς έπεσαν… Όλα ισοπεδώθηκαν, δεν ξέρω πού βρίσκονται η μητέρα και ο πατέρας μου», είπε.

Δύο ώρες μετά τον πρώτο σεισμό είχαν καταγραφεί 25 μετασεισμοί. Η BMKG ανησυχεί ότι ενδέχεται να προκληθούν κατολισθήσεις στην περίπτωση που βρέξει.

Το 2004 ένας σεισμός μεγέθους 9,1 βαθμών, στα ανοιχτά του νησιού της Σουμάτρας, στη βόρεια Ινδονησία, προκάλεσε τσουνάμι που έπληξε 14 χώρες και σκότωσε 226.000 ανθρώπους – πάνω από τους μισούς ήταν Ινδονήσιοι.

Μέσω ανάρτησής του στο Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας εξέφρασε τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια στο λαό και την κυβέρνηση της Ινδονησίας.

Devastated by the tragic loss of lives & damage caused by the earthquake that hit West Java #Indonesia. Our thoughts go out to the missing, the injured & to the rescue crews. We extend sincere condolences to the grieving families & sympathies to the people &the Gov’t of Indonesia pic.twitter.com/TojmClbqf1